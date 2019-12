Regione, prestito da 107.5 milioni di euro per il finanziamento del programma di edilizia scolastica

Cassa Depositi e Prestiti ha stipulato con la Regione Piemonte un contratto per la concessione di un prestito, con oneri a carico del bilancio dello Stato, di 107.5 milioni di euro per il finanziamento di interventi relativi alla costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà degli enti locali adibiti all’istruzione scolastica.

L’accordo prevede il finanziamento di interventi su 55 edifici scolastici che si trovano nelle province di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Verbano Cusio Ossola.

Il finanziamento rientra nell’ambito del programma di edilizia scolastica 2018-2020 e a seguito della stipula di un protocollo di intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR - che coordina il piano e monitorerà l’utilizzo dei fondi),il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef),la Banca europea per gli investimenti (Bei),la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (Ceb).

Entro la fine dell’anno è prevista la stipula di ulteriori contratti di prestito con altre18 regioni beneficiarie di contributi statali, per un ammontare complessivo di 1.550 milioni di euro, utilizzando la provvista resa disponibile dalla BEI e dal CEB, sempre destinati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica sull’intero territorio nazionale.

Cdp conferma nuovamente il proprio impegno nel finanziamento di interventi da realizzarsi nel settore dell’edilizia pubblica scolastica, proseguendo un percorso avviato nel 2015 che ha già permesso di stipulare con le regioni prestiti per un importo di circa 1,2 miliardi di euro, avvalendosi della provvista finanziaria fornita da istituzioni finanziarie internazionali ed in collaborazione con il Miur ed il Mef. Le risorse saranno erogate da Cdp a Comuni, Province e Città Metropolitane tramite la concessione di mutui alle Regioni, sulla base di graduatorie di priorità predisposte da queste ultime e rientranti nella programmazione nazionale. Gli oneri di ammortamento saranno a carico dello Stato e, grazie a specifiche modalità di erogazione, i beneficiari finali potranno utilizzare le risorse senza impatto sul proprio patto di stabilità interno.

Soddisfatto l’assessore al Bilancio della Regione Andrea Tronzano: “Si tratta di una bella iniezione di risorse dirottate a un settore così importante come quello dell’istruzione scolastica e che vanno a favore di 55 edifici che si trovano sul territorio piemontese. La sicurezza, l’efficientamento energetico e le ristrutturazioni attese permetteranno ai nostri giovani di studiare in plessi più sicuri. Un ringraziamento doveroso a CDP per l’attenzione e la sensibilità dedicata e a tutti coloro che hanno seguito questa pratica”.

"Abbiamo fatto un grande gioco di squadra -rimarca l’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino- che ha permesso in breve tempo di poter disporre delle risorse necessarie per essere incisivi in un comparto su cui la Regione dedica attenzione e energie, come dimostra anche il capitolo di bilancio da 4 milioni di euro istituito per fare fronte all'edilizia scolastica di emergenza e dedicato alla memoria di Vito Scafidi. Per noi la sicurezza dei nostri ragazzi è una priorità assoluta e questo finanziamento è un'ulteriore dimostrazione della determinazione e della volontà di questo assessorato e di questa giunta".