Riorganizzazione sanità, associazioni di categoria e sindacati: necessario ospedale unico baricentrico

Riceviamo e pubblichiamo il documento condiviso dalle Associazioni di categoria e dai sindacati del territorio provinciale sulla "Riorganizzazione ospedaliera e sanitaria nel VCO". Il documento è stato redatto a seguito dell'incontro del 6 novembre 2019 a Palazzo Flaim.

Per una sanità di qualità ribadiamo la necessità di un nuovo, unico e baricentrico ospedale!

I rappresentanti del mondo del lavoro, dell’economia e delle professioni, riuniti in seduta congiunta in data 06.11.19 a Palazzo Flaim

Considerati gli indirizzi sulla riorganizzazione dei servizi ospedalieri e sanitari nel Verbano-Cusio-Ossola presentati dalla Regione Piemonte il 25.10 u.s

Considerato che l’attuazione di tali indirizzi comporterebbe maggiori disagi per decine di migliaia di cittadini che potrebbero preferire le strutture di Novara o della Regione Lombardia. Le stime affermano che l’opzione scelta dalla Regione Piemonte porterà un disservizio generale per oltre 100 mila persone residenti nei comuni della zona del Verbano e del Cusio;

Consapevoli che per indubbi motivi di modernità strutturale, innovazione tecnologica ed efficienza organizzativa l’Ospedale Unico, Nuovo e Baricentrico è per le emergenze e le acuzie una necessità evidente;

Ritenuto che il Verbano-Cusio-Ossola, quale territorio prevalentemente montano caratterizzato da notevoli difficoltà di comunicazione, necessiti di disporre di un nuovo ospedale unico di alta qualità dotato di DEA di primo livello in posizione che, per la sua baricentricità, sia effettivamente funzionale e garantisca a tutti i cittadini del VCO un pari diritto alla salute

Invitano la Regione Piemonte a rivedere la propria proposta tenendo conto dei seguenti inderogabili punti:

1. La costruzione di un Unico, Nuovo e Baricentrico Ospedale è improrogabile: infatti per poter mantenere efficienza e adeguatezza delle prestazioni sanitarie è necessario riunire tutta l’attività assistenziale in un'unica sede. Solo in questo modo i cittadini potranno essere sicuri di incontrare nelle ore più critiche della loro vita, personale formato, motivato e pronto ad assisterli. Allo stato attuale, e nei prossimi decenni, la situazione non potrà che peggiorare: il numero di medici specialisti è insufficiente a garantire organici numericamente adeguati, anche in ospedali cittadini o di rilievo. Inoltre avere un ospedale attrattivo sotto tutti i punti di vista è l’unica arma contro la fuga di personale altamente specializzato.

2. la sua posizione baricentrica è un’assoluta necessità e inderogabilità da definire sulla base di elementi quali densità popolazione, flussi turistici, accessibilità viabilistica. Una giusta collocazione baricentrica permetterà ai cittadini di usufruire al meglio della sede ospedaliera, al personale tutto di scegliere liberamente sul territorio dove collocare la propria residenza e tutto ciò consentirà di mantenere un volume di attività indispensabile per rimanere efficaci e attrattivi; diversamente, l’offerta sanitaria e l’attrattività per il personale di alta specializzazione riferita a quella parte di territorio che non sarà ritenuta adeguatamente conveniente finirà per orientarsi a vantaggio delle strutture ospedaliere delle vicine province e della Lombardia.

3. Prevedere una sede ospedaliera depotenziata sia essa a Verbania o a Domodossola, determina un inevitabile impoverimento dei servizi effettuati, in quanto la sua sopravvivenza è indissolubilmente legata alla presenza di personale che ne garantisca le attività, soprattutto in urgenza. Ma già oggi, sia a Verbania che a Domodossola, siamo in affanno e non sarà possibile mantenere attivo un ospedale “a mezzo servizio”. Inoltre gli esiti di salute sono notoriamente correlati ai volumi di attività e alla multidisciplinarietà dei professionisti presenti.

4. È necessaria una vera integrazione delle Case della Salute con il Servizio di Emergenza territoriale per la costruzione di una rete di risposte ai bisogni di salute. Le Case della Salute attivate a “raggiera” e integrate avranno nell’Ospedale Nuovo, Unico e Baricentrico il proprio fulcro.

Cisl Cgil Uil

Unione Industriali del VCO

Federalberghi

Faita

Federcampeggi Regione Piemonte

Ente Bilaterale del Turismo VCO

Confartigianato Cna Piemonte Nord

Confcommercio