Riorganizzazione sanità e nuovo ospedale: è partita la raccolta firme dei sindaci del Verbano

“No al nuovo ospedale a Domodossola, no al declassamento del 'Castelli' con la perdita del Dea e di molti reparti -primo passo, secondo gli amministratori del Verbano- per una successiva chiusura del nostro ospedale. Difendiamo il nostro diritto alla salute!” È questo lo slogan che introduce il documento su cui, da oggi, i Sindaci del Verbano chiamano a raccolti tutti i cittadini del Vco in merito agli indirizzi sulla riorganizzazione dei servizi ospedalieri e sanitari nel Verbano-Cusio-Ossola presentati dalla Regione Piemonte il 25 ottobre. “Semplici indirizzi -precisano- perché sul tavolo non c'è ancora nessuno proposta concreta basata su dati e numeri certi”.

I Sindaci lanciano una raccolta firme per “far arrivare la nostra voce alla regione Piemonte”, specificando che le firme raccolte vanno consegnate alle segreterie di ogni Comune del Verbano.

“Il Vco -concludono i Sindaci- ha bisogno di un nuovo ospedale di alta qualità dotato di Dea di primo livello, in posizione baricentrica, per garantire a tutti i cittadini del Vco un pari diritto alla salute. Respingiamo con fermezza gli indirizzi presentati dal Presidente Cirio e dall’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Icardi, a fine ottobre, e chiediamo l’immediato ritiro della proposta”.

Il modulo della petizione -informano gli amministratori- è disponibile sul sito del Comune di Verbania. È possibile firmare anche presso le segreterie dei Comuni. I moduli con le firme raccolte vanno consegnati alla segreteria di ogni Comune del Verbano.