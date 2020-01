Sabato il taglio del nastro della Caffetteria di Quartiere+

Sabato 11 e domenica 12 gennaio a Casa Ceretti, in via Roma 42, nel cuore del quartiere Sassonia a Verbania, apre la Caffetteria di Quartiere+.

Nello spazio Multifunzionale del Museo del Paesaggio, all’interno dell’edificio donato con un lascito ereditario dalla pittrice Elide Ceretti, l’offerta rivolta alla città si arricchisce. Affianco agli spazi dedicati ad attività espositive e alla produzione d’arte, si inaugura un servizio complementare che ne completa l’offerta. Casa Ceretti sarà sempre più un polo socio-culturale, ospiterà attività espositive ed educative, sarà un luogo accogliente di incontro anche attraverso il cibo e la convivialità, uno spazio originale per vivere la città e punto di partenza alternativo per la sua scoperta turistica.

Il progetto della Caffetteria, voluto dal Museo e gestito dalla Cooperative Sociali Il Sogno e Divieto di Sosta, apre con una proposta attenta alla qualità dei prodotti, all’inclusione sociale di persone svantaggiate, e all’offerta di servizi di prossimità al quartiere.

Ingredienti biologici, equosolidali, con un occhio di riguardo ai prodotti del territorio e quelli di economia carceraria, in continuità con le attività della Cooperativa (il Ristorante Villa Olimpia e il Laboratorio Banda Biscotti),andranno a comporre un’offerta di colazioni, brunch, pause pranzo e aperitivi, accompagnando un’offerta artistica a culturale tutta da scoprire.

Sono previste diverse fasce di prezzo per permettere a tutti di sentirsi accolti nella Caffetteria di Quartiere+: attraverso un sistema di tessere, ognuno potrà avere sconti e offerte dedicati, così che i prodotti di qualità restino comunque accessibili ad un pubblico ampio; al contempo, chi vorrà tesserarsi riceverà un biglietto omaggio per l’ingresso al Museo del Paesaggio, perché la passione per l’arte costituisce le fondamenta di Casa Ceretti.

La caffetteria sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 8 del mattino fino a sera.

La Caffetteria di Quartiere+ vuole essere luogo catalizzatore per ​la rivitalizzazione del quartiere: ​verranno messe in cantiere attività di inclusione e coinvolgimento di più fragili in collaborazione con gli enti che operano sul territorio quali Gruppo Abele di Verbania, cooperativa Xenia, associazione LisLab ed AVAP.

L’apertura della Caffetteria di Quartiere+ è stata resa possibile grazie al sostegno di Fondazione CARIPLO e di Fondazione Comunitaria del VCO, Regione Piemonte tramite il Fondo Sociale Europeo, Fondazione CRT, Ministero della Giustizia, Comune di Verbania, Otto per mille alla Chiesa Valdese.

L’inaugurazione ​è prevista per le ​ore 18.00 di sabato 11 gennaio​, alla presenza delle autorità locali ​e dei rappresentanti delle associazioni del territorio a cui seguirà ​un aperitivo e l’inaugurazione della mostra fotografica “Realtà Altre” a cura del Fotoclub Verbania .

Durante la giornata di ​domenica 12 gennaio , ​dalle 11 alle 19​, si alterneranno momenti di animazione, teatro, yoga, laboratori per bambini​, ​musica e assaggi di quello che offrirà la Caffetteria di Quartiere+. Alcuni degli eventi sono su ​prenotazione ​(scrivere a ​info@casaceretti.it o inviare un messaggio al numero 3466129749). Per maggiori informazioni si rimanda all’evento facebook ​https://www.facebook.com/events/461125714572384/

Tante attività variegate, perché d’altronde, e lo si legge anche nel “+” del nome, questo spazio vuol essere più di una Caffetteria: un luogo di inclusione, di occasioni, di iniziative di cui i suoi fruitori decideranno di arricchirlo.

Per maggiori informazioni:

fb ​https://www.facebook.com/CasaCeretti/ ig @CasaCeretti sito www.casaceretti.it mail info@casaceretti.it