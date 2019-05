Sabato la mostra concorso internazionale di modellismo e soldatini 'VMS Verbania International Model Show'

Il Model Club V.C.O. Verbania con la collaborazione del Club modellistico AMB di Brescia, ha organizzato sabato 1 e domenica 2 Giugno, presso i locali del Centro Eventi Il Maggiore, la seconda edizione della Mostra Concorso Internazionale di Modellismo e Soldatini Città di Verbania “VMS Verbania International Model Show", con i seguenti orari: sabatodalle 9 alle 19, e domenica 2 giugno dalle 9 alle 17.

La manifestazione prevede una mostra di uniformi, cimeli e soldatini, arricchita da conferenze sul tema e da momenti di rievocazione storica, dal titolo “Il Risorgimento sul lago Maggiore. Gli eserciti che fecero l’Italia. Personaggi e fatti d’arme tra le due Guerre d’Indipendenza 1848-1859” e la 2a edizione del “Concorso Internazionale di Modellismo, VMS Verbania Model Show, Trofeo “Città di Verbania”, ha ottenuto i patrocini della Provincia del VCO e della Città di Verbania

“Quest’anno la mostra -spiega il dottor Gaetano Losa- con cui attraverso l’esposizione di modelli in scalasi vuole “raccontare” la storia, avrà quale tema la Celebrazione del 160° anniversario dello scoppio della seconda Guerra d’Indipendenza e il Risorgimento. In particolare la mostra, partendo dall’episodio dello sbarco di Garibaldi e dei suoi cacciatori delle Alpi a Sesto Calende (VA),che consentì alle truppe piemontesi di invadere il Lombardo Veneto austriaco, ripercorrerà i fatti (anche meno noti ma con risvolti sulla storia d’Italia) più salienti del Risorgimento avvenuti sulle sponde del lago Maggiore nel 1859 che videro protagonisti Francesco Simonetta, i Fratelli Cairoli, Morosini, Dandolo… Una sezione della mostra sarà dedicata agli eventi della Repubblica Romana del 1849 riconosciuta come prologo della II Guerra d’indipendenza, cui parteciparono molti personaggi che, dieci anni dopo, presero parte alla spedizione dei cacciatori delle Alpi per liberare Varese e Como dagli austriaci.

Traendo spunto dalle suddette importanti ricorrenze -prosegue- che cadranno nel 2019, i temi storici citati saranno illustrati sia attraverso riproduzioni in scala, diorami e figurini storici, sia attraverso l’esposizione di armi, uniformi, documenti e cimeli originali o fedelmente riprodotti, grazie alla collaborazione di collezionisti privati (si è già avuta la conferma per questa edizione di collezionisti provenienti da USA, Gran Bretagna, Belgio, Francia e Russia) e di alcuni importanti Musei specializzati (MUMI - Museo della Miniatura di Milano, Museo del Soldatino Storico di Calenzano, il Museo del Modellismo Storico di Ferrara). Quest’anno poi ci sarà l’esposizione di alcune delle migliori collezioni di figurini storici del Mondo tra cui le opere dei più famosi modellisti al mondo, alcuni dei quali saranno presenti a Verbania: Bill Horan dagli USA, i fratelli Cannone, da Roma, Mariano Numitone, Carlo Rubio e Avila dalla Spagna solo per citarne alcuni. Verbania per due giorni diventerà la capitale del figurinismo storico.

Il collegato Concorso Internazionale di Modellismo, VMS “Trofeo Città di Verbania”, con particolare attenzione al settore specifico dei figurini storici (soldatini),tratterà gli eventi sopra citati e vedrà la partecipazione di numerosi modellisti (nell’ ultima edizione si è avuta una media di circa 200 concorrenti provenienti da tutta Europa per un totale di 1150 modelli esposti) i cui lavori saranno valutati da una giuria composta da storici, collezionisti ed autorevoli esperti del settore, sia italiani che stranieri.

Allo scopo di favorire il particolare interesse del pubblico giovanile sull’importante tema storico -conclude Losa- è prevista, inoltre, l’organizzazione, di corsi di modellismo e decorazione tenuti da valenti esperti del settore per avvicinare i giovani a questo hobby. nonché conferenze in materia Storico modellistica. Da ultimo, preme evidenziare anche che è intenzione dell’organizzazione dare un valore sociale all’iniziativa promuovendo donazioni a favore di enti benefici del territorio”.

(Per ulteriori info web: www.verbaniamodelshow.it e fb: @VMSitaly ; Istagram: verbaniamodelshow.it )