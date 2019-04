Sabato primo incontro ravvicinato con UFO (Unidentified Festival Omegna),tra musica elettronica, videoart e performance

Sabato 6 Aprile lo spazio Mastronauta di Omegna ospiterà dalle ore 22 la prima tappa di U.F.O. – Unidentified Festival Omegna - iniziativa che promuove la commistione interdisciplinare tra musica elettronica, video arte e performance offrendo esperienze ALTERnative ed uniche interconesse al territorio che ne potenzino identità e attrattività .



Il progetto, attivo dal 2017, permette un incontro ravvicinato con le forme artistiche più contemporanee e si fonda sulla felice collaborazione tra due realtà locali:

- Mastronauta, vivace centro artistico attivo ad Omegna dal 2001 che presiede allo sviluppo di attività inerenti l’arte e la cultura con precisi focus sugli aspetti più vari del linguaggio del contemporaneo;

- Migma Collective, realtà giovanile con base Verbania che sviluppa progetti negli ambiti dell' enterntainment audio-visivo, mescolando cultura, divertissement e nuove forme espressive.



La terza edizione (2019) prevede una serie di eventi e attivazioni tra aprile e settembre, rivolti a pubblici specifici, accomunati dall’intento di esplorare il concetto di ALTER attraverso le diverse forme artistiche così come espresso dal manifesto del progetto: “..Sentirsi alieni a casa propria, sentirsi alieni per strada, nei locali, nel proprio paese. Capita spesso di pensare di “essere fuori” dal mondo, dalla societa', dal sistema e di essere diverso da tutti gli altri, ma in fondo siamo tutti alieni, ognuno è l’altro. L'unica differenza è che qualcuno ci pensa ed altri no.”



Il primo appuntamento vedrà protagonisti tre artisti emergenti della scena musicale locale e nazionale:

- Anna Molly Soundsystem

- Nicolò Vairetti - Vaeero

- I Bellissimi Dischi di Ornavasso



Inoltre saranno presentate le opere di video-danza vincitrici del bando ESPRESSIONI promosso da Perypezye Urbane, partner di RiSiCo, con il sostegno di MiBac.



La nuova edizione adotterà “UFODAZED” come identificativo che ingloberà le diverse attività così da creare un unicum distintivo e diretto per il pubblico con un sito dedicato con info e dattagli di tutti gli appuntamenti (www.ufodazed.com)



WARNING SPOILER ZONE...

Ecco un’anteprima dei principali eventi by UFO 2019



UFODAZED - (da aprile a agosto)

Rassegna di 4 eventi incubatori dedicati alla musica elettronica con proposte di artisti emergenti della scena locale e nazionale.



UFO RESIDENCY (agosto)

Programma residenziale rivolto a artisti italiani che operano nell’ambito delle arti performative ed agiscono nella sfera pubblica. Per il 2019 UFO ospiterà in residenza:

PARSEC - progetto performativo che lavora sia in contesti urbani che in sala, concentrandosi sulla relazione tra performance, luogo di azione e video, sul concetto di assurdo e sull’ambiente clubbing.

ELISABETTA CONSONNI - coreografa e performer che svilupperà in loco un progetto site specific



UFO KIDS (settembre)

Giornata dedicata a famiglie e bambini, con laboratori creativi, giocoleria e teatro di strada.



UFO MOVIMENTO CREATIVO (da aprile a settembre)

Percorso laboratoriale di creazione multidisciplinare per realizzare una perfomance urbana collettiva.

UFO MoSTRONA (settembre)

Esposizione di artisti e creativi del territorio

UFO MAIN EVENT (settembre)

Evento conclusivo di fine stagione che prevede un mix di musica, arte e spettacolo per massimizzare le occasioni di avvicinamento e partecipazione della comunità.