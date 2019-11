Sanità, oltre undicimila le firme raccolte dai sindaci del Verbano contro la proposta della Regione

Ad oggi sono esattamente 11.075 le firme raccolte in tutto il territorio e depositate presso la segreteria del Comune di Verbania. Le firme sono quelle a sostegno della petizione promossa dai Sindaci del Verbanocontro la proposta formulata dalla regione Piemonte in materia di sanità ed ospedali.

I Sindaci del Verbano hanno sottoscritto un documento e lanciato la petizione all'inizio del mese “contro l’idea di un nuovo ospedale a Domodossola e il declassamento del Castelli (senza DEA e alcuni reparti),e perché si ritiene che il Verbano Cusio Ossola abbia bisogno di un nuovo ospedale di alta qualità dotato di DEA di primo livello, in posizione baricentrica, per garantire a tutti i cittadini del VCO un pari diritto ad una salute di qualità. Una raccolta firme-precisano i Sindaci- che continuerà sino a quando gli indirizzi presentati a fine ottobre, dal Presidente della Regione Piemonte Cirio e dall’Assessore alla Sanità Icardi, non saranno ritirati”.

I moduli sono recuperabili presso le segreterie dei comuni o scaricabili on line sul sito del Comune di Verbania www.comune.verbania.it.