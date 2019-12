Sentenza favorevole del Tar sulla riapertura del sentiero di Fondotoce

Sentenza favorevole al comune di Verbania dal Tar Piemonte per il ricorso presentanto della Società Edil Laghi. Il tribunale amministrativo regionale si è pronunciato sull'ordinanza sindacale del 2014 con la quale il Comune imponeva la riapertura del sentiero pedonale di Fondotoce, in località Canton Magistris, a seguito di una sua chiusura con un cancelletto da parte della Società.

“La sentenza -evidenzia l'amministrazione verbanese- oltre a intimare alla società di 'eliminare l’interdizione al passo pedonale e di provvedere alla messa in sicurezza, in considerazione degli obblighi derivanti dalla convenzione',si è spinta oltre, in senso favorevole al Comune, entrando nel merito della convenzione urbanistica del 1992 e dichiarando che quel sentiero pedonale è ricompreso nella predetta convenzione e, quindi, doveva formare oggetto di sistemazione da parte della Società; un'indicazione del Tribunale che, a maggior ragione, rende del tutto legittima l'ordinanza sindacale in oggetto”.