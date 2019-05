Sit in di protesta dei sindacati in occasione della convention organizzata dalla dirigenza della Sacra Famiglia

Con la dichiarazione di stato d'agitazione di tutto il personale di Fondazione e la proclamazione di sciopero degli straordinari le RSU di SACRA di tutte le sedi del Piemonte, Lombardia e Liguria, hanno condiviso di organizzare un sit-in presso la filiale di Verbania.

Tutto ciò , in occasione della "convention" organizzata della Dirigenza e dalla Presidenza di Sacra Famiglia per definire il nuovo "piano strategico industriale ". Il sindacato teme ancora tagli sul personale e in particolare sugli stipendi, oltre a denuciare un clima molto pesante che quotidianamente determina per gli Operatori di Sacra forti carichi di lavoro, turni di lavoro stressanti, disparità di trattamento e continui procedimenti disciplinari ingiustificati.

Per le RSUISF

Antonio Dellera