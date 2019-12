Spesi dalla Provincia 760mila euro per i danni del maltempo dello scorso agosto

E’ di 761 mila euro il conto che la Provincia ha pagato al nubifragio del 12 agosto. Soldi spesi per lavori di somma urgenza già eseguiti dei quali ora si richiede il rimborso alla Regione Piemonte. “Siamo stati costretti – ha spiegato in apertura di consiglio il presidente Arturo Lincio – ad attingere al milione e 600 mila euro ottenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra rete stradale, cifra che ora va ricostituita per poter operare secondo il cronoprogramma già definiti”. E al conto dei danni prodotti dal maltempo mancano ancora i danni più recenti, quelli prodotti dalle piogge, dalle nevicate e dagli smottamenti di novembre.