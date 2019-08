Street food 'saltato', la presidente di Verbania Live si difende

Ha destato polemiche e scalpore il caso dello Streetfood "Sapori e shopping sul lago" organizzato da Verbania Live che si sarebbe dovuto svolgere in piazza F.lli Bandiera a Intra dal 14 al 25 agosto e che non c'è mai stato. I manifesti ancora appesi in città promettono specialità gastronomiche, musica e intrattenimento. Evento speciale sarebbe stata “La notte blu”, in programma il 16 agosto, con negozi aperti la sera. La triste scoperta per gli ambulanti arrivati fin dalla Campania e dalla Basilicata è avvenuta il 14 pomeriggio, quando si sono accorti che in realtà non era stato allestito niente in piazza e che le auto erano regolarmente parcheggiate. E' così emerso, come riferito dall'assessore alla Polizia Patrich Rabaini che è arrivato sul posto, che mancavano le autorizzazioni previste per queste manifestazioni. Che sarebbero state richieste solo il giorno prima. Gli ambulanti, che hanno pagato la caparra per partecipare, speso soldi per viaggio e alloggio e che hanno perso altri lavori, si sono infuriati e, ritenendosi vittime di una truffa, hanno sporto denuncia alla Polizia Municipale.

Spiega Tamara Toni di Verbania Live: "A me il sindaco Silvia Marchionini e gli uffici del Comune hanno detto che era tutto a posto. Io avevo già le autorizzazioni ad aprile per svolgere la manifestazione a Villa Maioni, ma poi Marchionini mi ha chiesto di spostarla a Intra. Ero tranquilla che tutto fosse a posto". Dall'amministrazione comunale nessuna dichiarazione ufficiale. Anche se nei giorni scorsi era stato chiarito che il Comune non aveva parte nell'organizzazione dell'evento e che non aveva concesso neppure il patrocinio.

Un paio di ambulanti si sono spostati alla festa di Cambiasca, gli altri sono tornati indietro.