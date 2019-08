Stresa non aumenta la tassa rifiuti e si conferma il comune con minor pressione fiscale sui tributi locali

La Tassa rifiuti a Stresa rimane invariata. Il ritocco del 5,3 per cento concesso a denti stretti, con voti contrari, astensioni e abbandoni dell’assemblea di ConSerVco il 2 aprile scorso è una delle voci di spesa inserite nella variazione al bilancio di previsione votata ieri dal consiglio comunale. Aumento che non verrà addebitato in bolletta ai contribuenti. Con questa decisione Stresa si conferma il comune con la minor pressione fiscale nei tributi locali. Non ha mai applicato l’addizionale Irpef, né la Tasi (servizi indivisibili),gode di un buon gettito Imu grazie alla presenza di numerose residenze secondarie e degli alberghi. Nonostante sia stata costretta, dal Tar Piemonte, a sospendere il contributo di sbarco ( 50 centesimi a passeggero sbarcato sulle isole) ha mantenuto inalterati i tributi preferendo far slittare al 2020 gli investimenti sule isole.