Temporali di metà agosto, record nel VCO

Tra sabato 10 e lunedì 12 agosto 2019, il Piemonte è stato interessato da temporaliaccompagnati da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine che hanno determinato locali situazioni di criticità. "La mattina del 11 agosto 2019- si legge in un rapporto di Arpa Piemonte - la situazione meteorologica si presenta caratterizzata da un esteso promontorio anticiclonico africano esteso fino ai Balcani, in progressivo cedimento sotto la spinta di una perturbazione di origine nordatlantica che lambisce le coste atlantiche. Nella giornata di lunedì 12 agosto la saccatura atlantica si è spinta lentamente verso est con irruzione di aria fredda a cavallo della catena alpina determinando i fenomeni più rilevanti. Le forti grandinate sono state il fenomeno distintivo dei temporali del periodo. L’11 agosto si sono registrate grandinate dalla collina torinese al Piemonte orientale, interessando in particolar modo il Monferrato. Il giorno successivo, 12 agosto 2019, le grandinate hanno interessato in particolar modo la regione compresa tra Carmagnola, Asti e il Verbano dove si sono anche registrati i maggiori quantitativi di precipitazione con 62 mm in un’ora a Baceno.