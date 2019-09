Torna d'attualità il palazzetto dello sport nell'agenda politica di Gravellona. I consiglieri comunali della Lega Mario Geraci ed Antonio Labriola hanno presentato un'interpellanza. "Stando alle dichiarazioni del sindaco -attaccano i due consiglieri- il palasport doveva essere funzionale per il basket e gli sport di squadra già da tempo, ma ora abbiamo letto che il termine del primo lotto è previsto per metà 2020. Chiediamo dunque le motivazioni di tale ritardo, visto che in commissione lavori pubblici l'argomento è tabù, e parallelamente vorremmo avere il nuovo cronoprogramma, con certezze ed eventuali novità per quanto riguarda la parte esterna, il completamento dell'area piscina e la gestione". Immediata la risposta del sindaco. “Al cantiere si continua a lavorare. Proprio in questi giorni è stato installato l'impianto di illuminazione interno (come si vede nelle foto ndr) mentre la prossima settimana si comincerà la realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento. I consiglieri della Lega potrebbero invece sollecitare la loro parte politica -così Morandi- per sensibilizzare lo sblocco a livello burocratico di un finanziamento di ulteriori 150mila euro che era stato stanziato dall'ex assessore al bilancio Reschigna per alcuni adeguamenti normativi. Devo per altro evidenziare che ho già parlato con il capogruppo Alberto Preioni che si è dimostrato molto attento e si è già attivato per sbloccare la situazione- conclude Morandi”.