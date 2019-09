Tornano a Omegna le narrazioni del cinema piemontese di 'Movie Tellers'

Giovedì 10 ottobre torna ad Omegna la rassegna cinematografica regionale 'Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche'. La manifestazione giunta alla terza edizione continua a crescere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di sale nella sua rete distributiva local&slow toccando i quattro angoli del Piemonte, regione dalla spiccata vocazione cinematografica.

L’appuntamento al Cinema Teatro Sociale parte alle 18 con il cortometraggio 'La lampara', del regista astigiano Gino Caron, vincitore del Premio Toret Miglior Cortometraggio al 18° gLocal Film Festival per proseguire alle 18.15 con il documentario della regista Anna Kauber, 'In questo mondo', che offre uno spaccato intimo delle donne pastore grazie ad un viaggio lungo 1.700 km, con un inevitabile passaggio nel territorio piemontese; film vincitore della sezione “Italiana.doc” al 36° TFF. In chiusura, alle 21.30, un titolo presentato al 36° Torino Film Festival: 'Il mangiatore di pietre' di Nicola Bellucci, tratto dall'omonimo best seller dello scrittore carmagnolese Davide Longo, è stato girato in parte in Val Varaita (Cuneo) con il sostegno di FCTP e vede al fianco del protagonista Luigi Lo Cascio anche l’attrice moncalierese Elena Radonicich.

La serata propone anche un omaggio a Mario Soldati, con una puntata della sua trasmissione Viaggio nella valle del Po che seguirà il break conviviale tra una proiezione e l’altra, con l’aperitivo di Slow Food e Nova Coop. Biglietto d’ingresso 7 € (ridotto 4 €).

“Movie Tellers -spiega l'Associazione Piemonte Movie, ideatrice del progetto- è il risultato visibile di una somma di intenti a sostegno dell’industria e della filiera cinematografica regionale. Insieme al Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival e TorinoFilmLab abbiamo selezionato una programmazione che offra al pubblico un’esperienza completa di quella che è la produzione cinematografica recente legata alla regione e che spazia tra le diverse forme di quest’arte”.

Il programma di giovedì 10 ottobre

Omegna, Cinema Teatro Sociale (via Giosuè Carducci, 2)

Ore 18.00 | La lampara di Gino Caron

Ore 18.15 | In questo mondo di Anna Kauber

Ore 20.15 | Degustazione a cura di Slow Food in collaborazione con Nova Coop

Ore 21.00 | Viaggio nella valle del Po - Omaggio a Mario Soldati

Ore 21.30 I Il mangiatore di pietre di Nicola Bellucci