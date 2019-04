Tulipani in festa a Villa Taranto

Festa del Tulipano dal 7 al 28 aprile.

In questo periodo il parco di Villa Taranto si colora di oltre 80.000 bulbose, tutte peculiari e tutte in fiore, dove indubitabilmente svettano i tulipani.

All’interno del Giardino, in un serpeggiante percorso denominato “labirinto del tulipano”, sono piantumati oltre 20.000 bulbi appartenenti a 45 varietà diverse. Durante la passeggiata è impossibile non ammirare l'appariscente "Carnival de Nice" bianco con bordo rosso scuro, il simpatico “Micky Mouse”, dal colore giallo con screziature rosse, l’inusuale e ricercatissimo tulipano nero, "Queen of night", oltre al frangiato “Flaming Baltic” con petali bianchi decorati da una fiamma di bordeaux intenso, il” Giant Orange Sunset”, il tulipano più grande del mondo ed infine il singolare contrasto creato dall’accostamento “Black&White” nella parte alta del giardino.