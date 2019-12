Tutti gli appuntamenti pre natalizi nel Verbano

Anticipato di due giorni il concerto della vigilia di 12 strumentisti del Corpo filarmonico cannobiese: non più il 24 ma domani, domenica 22, e non più in collegiata San Vittore ma nella chiesa di Santa Marta alle 21. Fino all’Epifania a Crealla, già frazione di Falmenta ora di Valle Cannobina, c’è la “Via dei Presepi”, più di 100 rappresentazioni della Natività, un evento che attira ogni anno centinaia di visitatori non solo dal Verbano Cusio Ossola ma anche dalla Svizzera e dalla vicina Lombardia. Particolare il presepe al palazzo Parasi di Cannobio a cura della Pro Valle Cannobina e del Museo: etnografico di Gurro: al posto dei pastori e degli altri personaggi in attesa del Divin Bambino ci sono volti noti del passato recente e meno recente del villaggio cannobino.

A Cannero Riviera, lunedì 23 alle 20,40, brindisi di Natale all’oratorio Sant’Agnese e spettacolo costruito sul format della trasmissione “Stasera tutto è possibile” andata in onda di recente sulla rete 2 della Rai. Martedì 24, alle 20, la banda sfila con la Piva, al termine della messa cioccolata e vin brulé a cura dei volontari del gruppo Aib.

A Verbania, ultimi 3 giorni per visitare il presepe di sabbia in piazzetta Giovani Fasana, penultimo weekend col trenino da Intra a villa Giulia dov’è allestita Divertilandia. A Suna, martedì 24, pomeriggio Corso di corsa organizza la “Corso di corsa Natale run”, versione invernale dell’omonima manifestazione podistica agostana. Iscrizioni dalle 15,30 all’ex imbarcadero, partenza alle 16,30 dalla Canottieri Verbano: mini percorso di un km dai 0 o 9 anni, di 2 km dai 10 ai 14. Alle 17 distribuzione di cioccolata calda da parte dei Vigili del fuoco e delle torte dell’associazione Carnevale Sunese. I Vigili del fuoco consentiranno a bambini e ragazzi di salire sui loro mezzi presenti per tutta la manifestazione. Alle 17,50 arriva il Babbo Natale dei Sunalegar e parte il giro per i presepi allestiti in cortili e giardini della vecchia Suna. Ale 23, fiaccolata a nuoto dei sommozzatori del Sub Verbania, alle 23,30 distribuzione di cioccolata e vin brulé a cura del gruppo Alpini. Alle 24 tutti a messa.

A Baveno domani alle 18 fiaccolata e presepe vivente partendo dalla scuola materna, dell’Associazione genitori. Martedì 24 Babbo Natale arriva a Feriolo a cura del Comitato festeggiamenti. Sempre martedì 24, Babbo Natale arriva dal lago, approda in piazza IV Novembre alle 20, organizza il comitato festeggiamenti di Oltrefiume.

A Stresa aperitivo di Natale al termine della messa delle 18 di martedì 24 nella chiesa di Campino. Distribuzione di cioccolata e vin brulé al termine di tutte le altre messe della vigilia: Someraro e Brisino alle 21, Stresa e Levo alle 22, al termine della mezza cantata col coro Motta Rossa di Magognino alle 23, dopo la messa delle 24 a Carciano.