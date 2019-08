Un hub universitario per master di turismo a Villa San Remigio? L'edificio ospiterà a settembre la scuola estiva UPO

La Scuola estiva in “Project management nella valorizzazione delle risorse culturali ed enogastronomiche locali” del corso di Turismo dell’Università del Piemonte orientale approda a villa San Remigio. I 27 studenti che hanno superato la prova d’ammissione non frequentano tutti l’ateneo novarese, ce ne sono anche dell’Università di Milano e della Tuscia (Viterbo). Alloggeranno all’Ostello della gioventù di villa Congreve.

La presentazione della scuola estiva è stata l’occasione per parlare del futuro di Villa San Remigio. Il rettore, Giancarlo Avanzi, progetta di farne un hub universitario per master di turismo e di insediarvi un centro studi. “Le risorse le abbiamo, la convenzione col comune di Verbania l’abbiamo sottoscritta. Potremmo partire già l’anno prossimo ma, realisticamente, dovremo aspettare il 2021”. “Incontreremo a breve i Vigili del fuoco – ha aggiunto il sindaco Silvia Marchionini – per informarci sugli investimenti da fare per il certificato prevenzione incendi”. La villa è stata già parzialmente restaurata grazie al contributo emblematico di fondazione Cariplo e del co-finanziamento del comune di Verbania al piano terra e nel seminterrato dov’è stata realizzata la cucina. Resta da rattare il paino superiore, già sede degli uffici distaccati della Regione Piemonte, ad alloggi ed uffici. Presenti, col rettore e il sindaco, la responsabile della scuola estiva Stefania Cerutti e l’assessore Riccardo Brezza (Cultura, Istruzione, Politiche giovanili).