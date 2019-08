Un successo la seconda tappa del Tour Estivo delle debuttanti a Villa Frua

Domenica 4 agosto alle ore 21 si è svolta con successo la seconda tappa del Tour estivo del ballo delle debuttanti pressoVilla Frua a Stresa. Una serata spettacolo che ha visto protagoniste diciassette ex deb che hanno sfilato con gli abiti (sposa – sera – cerimonia e quotidiano) di Boutique Due M di Arona. Hanno anche simpaticamente sfilato diecibambini selezionati alla finalissima “Bambini in passerella” svoltasi presso il Regina Palace Hotel di Stresa il 3 marzo scorso. Tredici eleganti signore, vestite in rosso, facenti parte della nuova iniziativa “For Lady & Gentleman – Emozioni senza età”, riservata alle donne e agli uomini over 35 anni, hanno elegantemente sfilato con i loro cavalieri. Questa iniziativa sarà attuata nel contesto della manifestazione del Ballo Debuttanti Stresa Special Edition 2020. Un’edizione che celebrerà il decimo anniversario ricca di nuove ed interessanti iniziative. Le iscrizioni già aperte on-line sul sito www.ballodebuttantistresa.it.

Non solo sfilate, ma anche spettacolari esibizioni di: pole Dance che ha aperto la serata e Water Ball dance che ha chiuso la serata nella splendida piscina della Villa a cura di FireFly Spettacoli con Daniela Migliorero e Chiara De Lorenzo; canto Lirico a cappella del soprano Federica Vitali; ballo a cura di Dance Passion di Michela Beltrami; canto delle ex-debuttanti Alice Paggi ed Elisa Grieco.

Davide Truscello con Stefano Caramella e Francesco Mugnani impeccabili cavalieri delle nostre ragazze. Davide ormai da anni parte dello staff di Apevco No Profit, è un infaticabile collaboratore di Giovanna Pratesi, Presidente della No Profit ed organizzatrice dell’evento, che ha condotto la presentazione della serata.

Sergio Banfied Osvaldo Rubinelli hanno curato l’aspetto fototografico mentre Andrea Dathe Martelli le riprese video. Audio e suoni di RVL La Radio con Andrea Carmine, le luci di Marco Pagani. Il parruco di Ketty Di Fusca, Ajar, Cristian tolotta e il trucco di Linda Bertie Marco Simone. Un ringraziamento anche a Terry Saielli, Davide Tressoldi e al giovane stagista Samuele Kregar.

Presente alla serata il Vice Sindaco dott. Carlo Falciola del Comune di Stresa, che ha sostenuto Apevco No Profit per la realizzazione della serata ed offerto la possibilità di usufruire di una location di prestigio quale Villa Frua. Ringraziamenti che estendiamo anche ad Elisa Ferrari proprietaria della Villa ed al suo staff per la preziosa collaborazione e la totale disponibilità. Un particolare ringraziamento a Laura Gallante, referente/collaboratrice per Vigevano e la provincia pavese, che segue e sostiene tutte le iniziativedi Apevco No profit con spirito collaborativo e partecipativo permettendo alla manifestazione di essere presente anche nel pavese. Un positivo e fruttuoso connubio di scambi culturali, divulgazione turistica e condivisione di progetti. Ringraziamo infine Angela Cannata, con la quale è stata recentemente instaurata una collaborazione per Lombardia, Veneto e Trentino.

Presente, ovviamente, la solidarietà, binomio imprescindibile per APEVCO. Prosegue, infatti da cinque anni, la collaborazione con LILT sezione VCO, che ha visto presenti alla serata il Commissario LILT Dott. Marco Ronco e la Signora Gina Mulè responsabile della Delegazione di Varese dellaFondazione sulla ricerca della Fibrosi Cistica, infaticabile collaboratrice durante la preparazione dell’evento.

“Ringraziamo il Comune di Stresa per il patrocinio e l’ospitalità. Questo Tour – prosegue la presidente di APEVCO Giovanna Pratesi – rappresenta un’importante promozione per la nostra manifestazione che ci permette di offrire al pubblico un po’ dell’atmosfera del Ballo delle Debuttanti di Stresa e momenti di spettacolo che spaziano in vari ambiti e soprattutto è un mezzo per far conoscere l’operato della nostra Associazione che ormai da anni persegue i fini formativi-culturali, di solidarietà e di valorizzazione del territorio”.

La prossima edizione, la decima, del Ballo delle Debuttanti di Stresa di APEVCO è in programma all’Hotel Regina Palace nel mese di marzo 2020. Le novità previste per il festeggiamento del decimo anniversario sul sitowww.ballodebuttantistresa.it dove è possibile effettuare le iscrizioni on-line.Confermato l’accesso delle giovani fino ai 35 anni divise in due categorie, Princess dai 15 a 25 anni e Queens dai 26 a 35 anni. Aperte anche le iscrizioni per la nuova iniziativa “For Lady & Gentleman” e per il Contest Official Fashion Blogger. Rammentiamo inoltre che prima viene effettuata l’iscrizione maggiori sono i vantaggi economici.

È comunque possibile contattarciai seguenti recapiti: www.ballodebuttantistresa.it o la pagina Facebook @BalloDebuttantiStresa oppure apevconoprofit@apevco.com - cell. 349-5602949.



Il Presidente

Giovanna Pratesi