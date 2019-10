Una delegazione di contadini del Burkina Faso in visita a Verbania Nella giornata di domenica 13 ottobre

Una delegazione Burkinabé, proveniente da Loumbila, è stata ospite a Verbania . L’occasione nasce in seno al progetto 'Filiere corte e cibo sano per tutti in Burkina Faso', finanziato dalla Regione Veneto, che prevede attività di scambi di formazione nel settore dell’agroecologia.

Insieme ai volontari del gruppo Mani Tese di Verbania, dopo avere gustato un ottimo pranzo a villa Olimpia, la delegazione ha potuto visitare Villa Taranto.

L’assessore Nicolò Scalfi ha accolto gli ospiti portando loro il benvenuto a nome di tutta la comunità verbanese. “Ci tengo, in primo luogo, a ringraziare l’assessore per averci accolto così calorosamente; ringrazio anche i volontari di Mani Tese Verbania per averci fatto sentire parte di questa grande famiglia ed, infine, ci tengo a ringraziare Mani Tese ONG per aver reso tutto questo possibile, spero di poter tornare presto ” – ha detto Daniel Bougma all'ingresso di Villa Taranto. Da molti anni Mani Tese Verbania finanzia con le proprie iniziative progetti di sviluppo in Burkina Faso.

Anche il campo estivo di quest'anno, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, ha contribuito a sostenere un progetto di sviluppo rurale per la sicurezza alimentare in 15 comuni nelle province di Tapoa e Boulkiembè.

Questa visita consolida ulteriormente i rapporti di collaborazione tra la comunità di Verbania, Mani Tese e e il popolo burkinabè.