Una sede temporanea per la Biblioteca ‘Pietro Ceretti’

Grazie ad un contributo della Fondazione Cariplo, l’Amministrazione Comunale sta avviando i lavori per il consolidamento dell’edificio della biblioteca “Pietro Ceretti” di Verbania. L’edificio, che risale agli anni Venti del secolo scorso, necessita infatti di interventi che ne aumentino la sicurezza, soprattutto per la quantità di libri ospitati e per il numero di persone che ogni giorno la frequentano.

I lavori hanno una durata prevista di 6 mesi e, nella fase iniziale, richiedono la chiusura dell’edificio al pubblico per realizzare i lavori al primo piano.

Per questo la biblioteca resterà aperta fino a martedì 1 ottobre e poi resterà chiusa alcuni giorni, per permettere l’allestimento della sede temporanea.

La biblioteca troverà infatti spazio in Via Vittorio Veneto 107, vicino all’ingresso dei giardini di Villa Taranto e occuperà due piani dell’edificio di proprietà della Regione Piemonte, che ne ha permesso l’uso. La biblioteca temporanea, anche se disporrà di locali più piccoli rispetto a quelli attuali, permetterà comunque di offrire tutti i servizi normalmente garantiti, anche se con un patrimonio di libri in numero ridotto.

L’apertura nella sede di Via Vittorio Veneto 107 è prevista per sabato 5 ottobre alle ore 15.00.

La riapertura della sede della biblioteca è programmata per il mese di gennaio 2020.