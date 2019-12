Uncem: nel decreto fiscale misure positive per gli enti locali

"Nel Decreto Fiscale approvato in via definitiva dal Parlamento ci sono una serie di positive misure per gli Enti locali. All'articolo 42 si sono individuate le risorse per incentivare le fusioni di Comuni che non erano sufficienti e andavano integrate. Viene anche previsto che tutte le Unioni di Comuni e non solo i Comuni singoli possano affidare i servizi di tesoreria a Poste Italiane, come Uncem aveva chiesto e come era già sancito nel patto degli Enti locali con Poste, nato dalla legge 158 del 2017 e firmato in due edizioni di 'Sindaci d'Italia' alla Nuvola di Roma", così Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

Importantissimo per l'Unione dei comuni e degli enti montani l'articolo 57, sollecitato da Uncem nel secondo semestre del 2019, per una ripresa del percorso di perequazione delle risorse correnti destinate ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario tramite il Fondo di solidarietà comunale (FSC). Con il comma 1bis, l'FSC è aumentato, a decorrere dal 2020, di 5,5 milioni di euro che sono specificamente destinati all'erogazione di un contributo ai Comuni fino a 5mila abitanti che presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale. Ai fini del riparto si considerano valori negativi del FSC non eccedenti i 100mila euro. "Avevamo chiesto a gran voce questo intervento -precisa Bussone- e ringrazio in particolare il Senatore Fornaro per l'impegno. Abrogati poi i limiti di spesa per la formazione del personale, per le consulenze, gli studi, le sponsorizzazioni, la stampa di pubblicazioni. I Comun avranno finalmente libertà di intervento e di azione. La contabilità economico-patrimoniale diventa facoltativa".

Previsto per Uncem un supporto volto alla formazione nei Comuni montani su legge 158, legge 221-2015 sulla green economy, testo unico forestale. Ancora, il bonus idrico esteso a fognatura e depurazione per supportare famiglie destinatarie del contributo oggi solo per l'acqua potabile. Sempre all'articolo 57-quater si interviene sull'indennità dei Sindaci: quella spettante ai primi cittadini di Comuni fino a 3mila abitanti è incrementata fino all'85% dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e lo Stato prevede 10 milioni di euro per questa integrazione. Buone nuove anche per i Presidenti di Provincia: la loro indennità di funzione sarà in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo.

Quaranta i milioni di euro per i danni conseguenti ai gravi eventi meteorologici avvenuti nel corso del 2019 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Rifinanziato all'articolo 58 del DL, il Fondo unico per la riqualificazione energetica delle scuole pubbliche, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025.

"Si tratta di importanti novità, importanti risorse -sottolinea il Presidente Uncen-. Leggiamo il Dl Fiscale insieme alla legge di bilancio 2020 di prossima approvazione e anche con un 'Collegato Enti locali' che auspichiamo Governo e Parlamento possano scrivere e approvare in tempi rapidissimi così da risolvere questioni ordinamentali che Uncem, con Anci e altre associazioni pongono da tempo. Il Ministro Boccia ci ha confermato questo impegno unito a quello sull'autonomia regionale differenziata che ci auguriamo possa presto trovare il corretto asse normativo e un iter rapido, a vantaggio di Regioni e sistema degli Enti locali in un rapporto nuovo con lo Stato”.