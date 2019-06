Uncem Piemonte:"Buon lavoro a Cirio. Importante avere assessore per la montagna, nuova legge modello per l'Italia"

"Nel fare gli auguri al Presidente Alberto Cirio, Uncem desidera confermargli impegno e sinergia come già avevamo avuto nei quattro anni nei quali Cirio era stato assessore regionale e anche negli ultimi cinque che lo hanno visto a Bruxelles. Cirio sa bene quanto il Piemonte sia importante nella costruzione di politiche per la montagna che, va ricordato, dal 1950 a oggi hanno fatto da apripista a percorsi che il Paese e altre Regioni hanno seguito. Il Piemonte ha generato solide iniziative e strategie secondo quanto sancito dall'articolo 44 della Costituzione. Che oggi, nei prossimi cinque anni confidiamo vengano rafforzate da Cirio e dalla sua Giunta assieme al Consiglio regionale. La nuova legge montagna varata in coda alla legislatura, due mesi fa, è molto avanzata. Necessità di dieci decreti attuativi e la Giunta potrà certamente lavorare con le strutture competenti per attuare pienamente la legge. Ne abbiamo bisogno, come vi è la necessità di rafforzare ruoli e strumenti per le Unioni montane di Comuni, evitando la fragilità del sistema dei Comuni e delle loro forme aggregative".

Lo afferma Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte. Che prosegue: "Auspichiamo che la montagna possa avere un forte e solido assessorato. Sappiamo esserci diverse persone competenti che potrebbero ricoprire questo ruolo - sottolinea Riba - Sono certo che Alberto Cirio sceglierà la figura migliore. E Uncem conferma sin d'ora la massima collaborazione, in un dialogo continuo, a vantaggio della crescita del sistema-montagna del Piemonte, nel quadro europeo delle Alpi che uniscono”.