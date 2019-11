Un’opportunità di lavorare all’estero per gli studenti del Maggia

Dal Piemonte all’Europa, passando per Stresa. Il progetto GA.S.T.RO TOURI.S.M (GAthering Skills To ROck TOURism and gaStronomy in pieMonte),che promuove la mobilità transnazionale degli studenti piemontesi, è stato presentato ai ragazzi delle scuole superiori e alle loro famiglie a Torino, presso Cascina Marchesa, il 25 novembre scorso. Tra i destinatari del progetto, che rientra nel programma europeo Erasmus +, ci sono anche gli studenti dell’Istituto Erminio Maggia di Stresa.

GA.S.T.RO TOURI.S.M è stato approvato il 23 luglio 2019 e promuoverà la mobilità transnazionale di 100 diplomati e qualificati nel settore dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera che hanno conseguito il diploma nel 2018-2019 o lo conseguiranno nel 2019-2020. L'iniziativa coinvolge 10 istituti scolastici piemontesi, tra cui appunto il Maggia di Stresa, e ha come capofila l'I.P.S. J.B. Beccari di Torino.

Il progetto s’instaura nella strategia regionale di una promozione turistica integrata tra ricchezza culturale e tradizione enogastronomica. Ma che cosa offrirà ai giovani studenti? Alla base della mobilità transnazionale, ci sarà lo svolgimento di un tirocinio professionalizzante di due mesi presso ristoranti, hotel ed attività recettive di Irlanda, Regno Unito, Spagna e Francia.