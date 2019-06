Utilizza un permesso per disabili falsificato, scoperta e denunciata dalla Polizia Municipale

Aveva un falso permesso per disabili e aveva parcheggiato l'auto su uno spazio riservato sul lungolago di Suna. Ma la Polizia Municipale di Verbania l'ha scoperta. E' scattata la denuncia per falso nei confronti di una ventunenne originaria della Sicilia. Dai controlli è emerso che il permesso che aveva regolarmente esposto era in realtà completamente contraffatto. Per la ragazza è scattata anche la decurtazione di due punti dalla patente, oltre alla rimozione del veicolo.