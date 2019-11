Venerdì 22 alla Libreria Alberti Paola Caretti presenterà il suo ‘Due volte Gala’

La mente di Gala, inchiodata in un letto d’ospedale per mano di un compagno violento, risale la corrente del tempo e si ferma nel bel mezzo dell’Ottocento; in questa esistenza parallela, Gala, passando da vittima a paladina di altre donne, forgia una nuova coscienza di sé. Due storie di riscatto unite da una protagonista memorabile.

Dove finiscono i pensieri durante uno stato di coma? La mente di Gala, vaga tra due epoche diverse, due esistenze parallele che inizieranno a intrecciarsi tra di loro: mentre la protagonista di oggi sta vivendo ore drammatiche, la Gala dell’Ottocento è una benestante parigina che un avventuroso viaggio in carrozza conduce nelle Alpi italiane. Lì incontrerà altre donne impegnate nella lotta quotidiana contro le vessazioni, figure femminili forti, del tutto diverse dall’archetipo femminile romantico. Il confronto con loro e il coinvolgimento nella morte sospetta di una serva, le faranno trovare il coraggio per reagire a un mondo maschile prepotente e prevaricatore: sovvertire l’ordine delle cose potrebbe cambiare la sua seconda vita? Le catene che la tengono ancorata al letto d’ospedale si spezzeranno?

In questo romanzo passato e futuro si confondono, mescolando sogno e vita reale. Attraverso una scrittura acuta e ironica, l’autrice si avvale di un originale punto di vista contemporaneo per narrare con competenza e partecipazione un mondo appartenuto al passato delle nostre valli.

Paola Caretti è nata nel 1963 a Domodossola, e ha un figlio. Laureata in lingue e letterature straniere, è giornalista pubblicista dal 1997. Ha collaborato con testate locali e nazionali ed è esperta di tradizioni della Val d’Ossola. Ha pubblicato come coautrice il romanzo 'Mi faccio viva io', MobyDick, 1999 e diversi racconti in varie antologie, tra cui 'G – La Rivista del Giallo', 'Le montagne incantate, Tutto il nero del Piemonte'. Ha inoltre pubblicato per Grossi Editore 'E Clorinda valicò il Sempione'.

Nel 2004 ha vinto il premio di giornalismo Omodei Zorini di Arona.