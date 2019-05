Venerdì e sabato a Cannobio arriva il 'Mercatino Regionale Piemontese'

Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno a Cannobio esposizione del 'Mercatino Regionale Piemontese', sul lungolago di Cannobio dalle 9 alle 20. Ogni week end il "Mercatino Regionale Piemontese" viene realizzato in una differente città del nord Italia (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Valle d'Aosta). L'obbiettivo è quello di valorizzare il Piemonte, i prodotti tipici, le manifestazioni e il suo territorio attraverso aziende d'eccellenza, che, durante ogni evento, trasmettono, al pubblico presente, la passione e l'impegno con i quali mantengono in vita le tradizioni legate ai propri prodotti tipici. Il pubblico presente può acquistare prodotti non facilmente reperibili in commercio. L'iniziativa è proposta all'interno di eleganti pagode espositive nelle quali presenziano i produttori delle eccellenze regionale piemontesi. Presente un'area svago e giochi per bambini ed il percorso de "I giochi di una volta".