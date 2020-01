Verbania, disagi al traffico in arrivo per il secondo lotto della pista ciclopedonale

Sta per partire il secondo lotto della pista ciclopedonale, dai Tre Ponti alla Beata Giovanina. Venerdì prossimo la posa della segnaletica di cantiere, dal 27 febbraio al 15 marzo i primi lavori. Lavori che riprenderanno il 15 aprile fino alla conclusione a fine gennaio 2021, salvo proroghe dovute al maltempo.

Dal 27 gennaio chiude la corsia a lago, quella percorsa dai veicoli provenienti da Fondotoce e diretti a Suna, e l’altra diventa a doppio senso di marcia. Venerdì 31, dalle 9 alle 16.45 senso unico alternato e sabato 1 febbraio chiusura totale, sempre nella stessa fascia oraria. La polizia municipale presidierà la rotonda del Tribunale a Pallanza e l’ingresso a Verbania da Fondotoce per deviare il traffico verso la provinciale Trobaso Bieno Fondotoce. “Misure inevitabili per consentire il taglio di grossi alberi, abbiamo optato per la fascia oraria dalla 9 alle 16.45 e la chiusura totale ad un giorno prefestivo per ridurre i disagi all’utenza”, avverte Rabaini nella conferenza stampa in sala giunta per informare l’utenza della statale delle restrizioni in arrivo. L’amministrazione, durante tutta la durata del cantiere, aggiornerà sulle restrizioni e sulle temporanee chiusure sul notiziario Telegram Verbania m’Informa.

“Ci rendiamo conto dei disagi -aggiunge Nicolò Scalfi, assessore ai Lavori Pubblici- ma stiamo parlando di un’opera strategica che migliorerà le condizioni di percorribilità e sicurezza e ci consentirà di migliorare il collegamento ciclopedonale tra Suna e Fondotoce”.

“Nella parte conclusiva del mandato amministrativo -integra il sindaco Silvia Marchionini- completeremo i collegamenti tra Suna e Pallanza dove peraltro già esistono tratti di pista (viale delle Magnolie, via Vittorio Veneto, ndr)”.