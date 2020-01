Verbania, finanziato il progetto del Comune sulla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica

È stato finanziato il progetto 'La Città ideale', presentato dal Comune di Verbania nell’ambito del Bando promosso dalla Regione Piemonte denominato 'Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio'. Il progetto 'La Città ideale' è finalizzato ad organizzare un percorso di formazione per giovani cittadini e giovani amministratori under 35, o di prima nomina, che coinvolga tutto il territorio ed anche giovani di altre province della regione Piemonte.

Il finanziamento richiesto è di 15 mila euro, è stato interamente assegnato ed il progetto ha ricevuto un punteggio di 79 punti posizionandosi così secondo nella graduatoria regionale, solo dopo la Città Metropolitana di Torino.

Questo risultato importante, sottolinea l'Amministrazione, è stato possibile solo grazie alla sinergia creata intorno al progetto. Infatti 'La Città ideale' è stata sostenuta, sin dalla fase della presentazione, da molti altri Comuni del Vco: Domodossola, Omegna, Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Germagno, Cannero, Cannobio, Varzo e Crevoladossola. Verrà ora girata comunicazione a tutti i Comuni della Provincia che volessero aderire.

“Le prossime settimane saranno utilissime per definire i dettagli del percorso di formazione -dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Riccardo Brezza che ha curato il progetto- che sarà sicuramente di altissimo livello e incentrato su tematiche fondamentali per la vita amministrativa del nostro territorio e in generale degli Enti Locali. Il progetto nasce dal presupposto che la formazione permanente e continua degli amministratori sia oggi più che mai una necessità. Nella convinzione che una classe dirigente territoriale rinnovata e giovane necessiti anche degli opportuni strumenti formativi per poter ambire a ruoli amministrativi di rilievo”.

Il progetto ha come partner istituzionali, fondamentali per la buona riuscita della rassegna, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpi, Arci e Associazione 21 Marzo.