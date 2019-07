Verbania in lutto per la scomparsa dell’ex presidente dei Pacian Serafino Carmine

Domani alle 15, in basilica San Vittore, Verbania dà l’addio a Serafino Carmine, ex presidente dei Pacian da Intra, mancato ieri sera all’hospice San Rocco dov’era ricoverato da qualche tempo per il peggioramento della sue condizioni di salute. Carmine, personaggio noto nel mondo del volontariato cittadino, aveva retto il timone dei Pacian fino all’anno scorso, nonostante le sue condizioni di salute fossero già compromesse. Non appariva in pubblico dalla sera dalla serata d’apertura dell’ultimo Carnevale. Aveva saltato i festeggiamenti del patrono, San Vittore, perché già ricoverato all’hospice. La moglie Bianca, i figli Andrea e Mauro con le rispettive famiglie i fratelli sul manifesto funebre ne ricordano la “vita dedicata alla famiglia, al lavoro e agli amici”. Si congeda con un ultimo atto di generosità: l’invito a ricordarlo con un versamento a favore degli Angeli dell’Hospice San Rocco, l’associazione di volontariato che assiste i malati terminali.