Verbania Live su evento street food 'saltato': “Autorizzazioni chieste fin da inizio agosto”

Riceviamo e pubblichiamo l'ultimo comunicato stampa dell'Associazione Verbania Live in merito alla manifestazione di street food 'Sapori e shopping sul lago'. L'evento avrebbe dovuto tenersi in piazza F.lli Bandiera a Intra dal 14 al 25 agosto ma non c'è mai stato. Gli ambulanti al loro arrivo hanno trovato le auto regolarmente parcheggiate nello spazio dove si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione. Alcuni venditori provenivano da lontano, dalla Campania e dalla Basilicata. L'assessore Patrich Rabaini, giunto sul posto, ha spiegato che mancavano le autorizzazioni previste, che sarebbero state richieste solo il giorno prima. Gli ambulanti, ritenendosi vittime di una truffa hanno sporto denuncia alla Polizia Municipale.

Viste le ultime notizie comparse sulla stampa l'Associazione Verbania Live intende precisare:

1) Che Verbania Live per porre fine al linciaggio mediatico scatenato in questi ultimi giorni desidera essere sentita al più presto dal magistrato inquirente. Nei prossimi giorni ne farà specifica richiesta onde rivelare la verità celata che si nasconde dietro le denunce per truffa e gli articoli diffamatori diffusi in questi giorni, senza mai essersi preoccupati di sentire la parte e molte testate giornaliste mai pubblicato il testo inviato a tutti voi.

3) Che i truckers e gli espositori che hanno presentato denuncia per truffa hanno corrisposto solo una quota minima pari a circa 1/4 della quota di adesione prevista contrattualmente per partecipare all’evento mentre ad oggi Verbania Live ha anticipato importi superiori a quelli entrati

4) Che le autorizzazioni per la manifestazione sono state chieste fin dall'inizio di agosto al comune e solo il giorno prima dell’evento sono state sollevate questioni di natura burocratica che hanno impedito di dar corso alla manifestazione

5) Presto usciranno cose che sino ad ora non sono emerse.

La presidente di Verbania Live

Toni T.