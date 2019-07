Verbania, nuove procedure per le locazioni turistiche

Nuove procedure regionali per regolarizzare l'avvio di appartamenti da affittare ad uso turistico. I locatori dovranno autenticarsi nel portale web che sarà operativo dal 1 ottobre del 2019. Di seguito il testo dell'avviso pubblicato sul sito del Comune di Verbania, dove sono indicate scadenze e sanzioni.

Nuovi adempimenti per l’avvio delle locazioni turistiche

Con D.G.R. N. 16-9068 del 27/05/2019, pubblicata sul b.u. n. 26 del 27/06/2019, la Regione Piemonte ha emanato le istruzioni relative agli adempimenti per l’avvio delle locazioni turistiche di cui all’art. 18 della l.r. 03/08/2017, n. 13.

Nello specifico la Regione ha istituito un sistema informatizzato accessibile dal portale web: www.sistemapiemonte.it, che sarà operativo a partire dal 1° ottobre 2019. I locatori dovranno pertanto autenticarsi nel predetto sistema e compilare il modello LT_2018, presente all’interno del sistema, al fine di ottenere il rilascio automatico di un codice identificativo di riconoscimento regionale (C.I.R.) in corrispondenza a ciascun immobile denunciato.

Ciò premesso, sono previste le seguenti scadenze:

- per le locazioni che verranno avviate a partire dal 1° ottobre 2019, i soggetti locatori dovranno trasmettere mediante la procedura informatizzata di cui sopra, il modello predisposto dalla Regione Piemonte, entro dieci giorni dalla stipula della prima locazione;

- per le locazioni turistiche avviate anteriormente alla data del 1° ottobre 2019 ed in corso di validità, i soggetti locatori regolarizzano lo propria posizione secondo la procedura informatizzata di cui sopra, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2019.

Si evidenzia che la violazione degli adempimenti relativi alle locazioni turistiche comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 21, c. 1, della L.R. n. 13/2017 che prevede il pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 3.000,00.

Il Dirigente Arch. Vittorio Brignardello