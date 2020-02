Al 12° Franciacorta Rally Show l’esordio nei rally del vigezzino Gabriel Di Pietro

Sarà la gara bresciana in programma Sabato 16 e Domenica 17 febbraio 2019 all’autodromo di Franciancorta il battesimo nei rally per Gabriel Di Pietro, il diciassettenne pilota di Craveggia che da anni è protagonista nelle gare di Rallycross del campionato Italiano e vincitore della categoria Under18 di Aci Rally Italia Talent dello scorso anno.

Il giovane ossolano parteciperà alla gara con al suo fianco l’esperto navigatore Gigi Pirollo, che lo aveva già seguito anche in occasione del Supercorso federale di ACI Sport che si è svolto in Sardegna a fine novembre. Grazie al sostegno di alcune aziende locali, e alla preziosa collaborazione con Twister Corse, Freem, la Scuola Federale Aci Sport e Piero Longhi, correrà la gara a bordo della Peugeot 207 Super 2000 della scuderia novarese di Sergio Terrini.

Grande entusiasmo all’interno del team Di Pietro per essere riusciti a coprire il budget occorrente per questa nuova esperienza grazie a aziende e amici che credono in Gabriel e alle sue grandi capacità, esperienza che lo vedrà per ora partecipare ai rally in circuito in quanto fino a Settembre non compirà i 18 anni, e non può ottenere la patente di guida per le gare su strada.

Un 2019 di scalpitante attesa per Gabriel che comunque conferma anche la sua partecipazione al campionato RX Italia 2019 sempre in qualità di pilota ufficiale della casa francese Planet Kart Cross.