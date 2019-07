Giovanola (ri)eletto presidente dell’Unione Montana Valle Vigezzo

Paolo Giovanola guiderà ancora l’Unione Montana Valle Vigezzo ma con una nuova giunta. Sarà affiancato dal sindaco di Re, Massimo Patritti (vice presidente) e da Tiziano Ferraris, assessore. Le minoranze (presenti nei Comuni di Craveggia, Santa Maria Maggiore e Villette) saranno invece rappresentate da Massimo Castelnuovo (consigliere di minoranza a Santa Maria Maggiore). Questa nuova composizione dell’Unione è stata votata oggi pomeriggio durante i lavori consigliari (convocati per le 18),raccogliendo però il voto contrario proprio di Castelnuovo, che auspicava un cambio di passo. “Avrei visto bene come presidente Massimo Patritti, per segnare una svolta” ha affermato anticipando la sua dichiarazione di voto. – Auspicavo un cambiamento nell’Unione”. "Le cose andranno portate avanti come giunta e consiglio" ha dato segnali di apertura per un lavoro costruttivo a tutti i presenti al tavolo, Patritti. Assente alla riunione il rappresentante del Comune di Malesco. Il sindaco di Santa Maria Maggiore ha espresso rammarico: “Non è una polemica o una critica negativa ma vuole essere una riflessione costruttiva la mia, auspico che Malesco torni a partecipare alle riunioni" ha sottolineato Claudio Cottini. “Mi metto subito a disposizione della giunta – ha dichiarato Pierangelo Adorna, amministratore di lungo corso (rappresentante nell'Unione designato dal Comune di Villette) -. Ho collaborato con 5 presidenti della vecchia Comunità montana con un ottimo rapporto: mi auguro si torni a fare politica con la “P” maiuscola”. “Ringrazio per la fiducia, unico rammarico anche per me è l’assenza di Malesco, speriamo ci si ricompatti” ha affermato Tiziano Ferraris. “Abbiamo tanto lavoro da fare, sarà impegnativo anche perché è diminuita e diminuirà ancora la forza lavoro con i prossimi pensionamenti del personale dell’Unione” ha affermato il neoletto presidente Giovanola. Non è difficile capire quali saranno i principali temi su cui la nuova giunta e tutto il consiglio si dovranno da subito confrontare. Tre su tutti: la messa in sicurezza definitiva della Statale 337; la realizzazione della nuova RSA di Valle a Vocogno di Craveggia; e il futuro della località Piana di Vocogno, meglio nota come Piana di Vigezzo.