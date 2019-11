Ha origini vigezzine l'autore di "Delitti e Castighi": Michele Frisia presenta il suo nuovo libro

S’intitola “Delitti e Castighi” il libro di Michele Frisia, che sarà presentato sabato 16 novembre a Bookcity Milano. Un volume agile e di grande utilità questo fresco di stampa per le Edizioni Dino Andino, come si evince già dal sottotitolo: “Metodi di indagine e balistica raccontati da un ex poliziotto ad uso di scrittori e appassionati di cronaca nera".

L’autore è legato da sempre alla Valle Vigezzo: la famiglia di Michele è infatti originaria, da parte di nonna paterna (Ponti-Molinari),di Santa Maria Maggiore e Toceno. Emigrati prima a Parigi e poi a Ginevra, spazzacamini e poi imprenditori, sono tornati in Italia per stabilirsi a Milano. Ma con quell'assoluta particolarità dell'emigrazione vigezzina, il legame con la terra natale non si è mai perso, a partire dalla volontà di tornare a vivere in modo costante (seppure saltuario) la valle. Il destino poi è tornato a spingere in quella direzione. Michele Frisia infatti, dopo essere entrato in polizia, è stato assegnato alla Questura di Novara, lavorando in stretta collaborazione con la Procura di Verbania e intervenendo sui molti casi giudiziari che dal 2005 al 2017 hanno visto protagonista la zona del lago maggiore. Nel 2009 poi ha vinto, con un soggetto per serie tv noir-poliziesca, gli Incontri Cinematografici italo-svizzeri di Stresa (ICS).

Il libro "Delitti e castighi" verrà presentato, come si accennava, sabato 16 novembre durante i tre giorni di Bookcity Milano, con il giallista nonché firma storica del Corriere della Sera, Roberto Perrone.