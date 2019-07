Il Cai Vigezzo inaugura la settimana dell'arrampicata

Il prossimo fine settimana (27 e 28 Luglio) è caratterizzato da due importanti eventi organizzati dalla Sezione CAI di Valle VIGEZZO:

• La settimana dell’arrampicata

• Apertura del Centro Visita di Buttogno del Parco nazionale Val Grande



LA SETTIMANA DELL’ARRAMPICATA

Sarà disponibile la palestra mobile di arrampicata messa a disposizione dal Gruppo Regionale CAI della Liguria presso la quale, con l’ausilio di una Guida Alpina, verranno avvicinati a questa pratica sportiva tutti quei giovani che siano interessati.

La palestra sarà presente a:

• SANTA MARIA MAGGIORE – Piazza Risorgimento i giorni 27 e 28 Luglio

• DRUOGNO – Piazza del Comune il 3 Agosto

• MALESCO – Piazzale antistante il negozio “Laura Sport” i giorni 4 e 5 Agosto

Potranno essere previste ulteriori postazioni; le attività inizieranno alle ore 16 circa.



CENTRO VISITA DI BUTTOGNO

Per il quinto anno consecutivo la Sezione CAI di Valle Vigezzo gestirà il Centro visita di Buttogno del Parco nazionale Val Grande.

L’allestimento oltre alla tradizionale esposizione di tipo museale degli “attrezzi del latte” di proprietà dell’Amministrazione separata dei Beni Civici di Buttogno, custodi della secolare tradizione di monticatura degli alpeggi della Valle Basso (“ i monti di Buttogno”) prevede una esposizione di opere pittoriche, lignee e letterarie di artisti locali che hanno il filo conduttore della montagna e della introspezione. L’introspezione, appunto, quale filo rosso con la visione più autentica della Val Grande.

Tema centrale : il Parco come vettore di giovani talenti e come elemento di integrazione e contaminazione culturale in Valle Vigezzo.

Al piano superiore verranno ospitati quattro giovani:

• Daniele Giambi : scalatore/arrampicatore che dipinge a olio elementi del paesaggio e della fauna.

• Bianca Herghiligiu : giovane rumena diplomata al Galletti di Domodossola che dipinge anch’essa Natura ma con tratti personali e distintivi. Apriamo le porte dell’accoglienza.

• Serena Guerra: giovane craveggese che trae spunto dal legno (pezzi di legno recuperati nel bosco ecc.) per creare opere in legno a volte in commistione con dipinti a tema.

• Mario Borgnis: scrittore che si sta sempre più affermando di cui ospiteremo due libri: uno già pubblicato che narra la storia di Antonio Mozzanino giovane partigiano craveggese e l’altro che verrà presentato a metà mese che ricostruisce la tragica fine di

Romano Sotta all’alpe Basso. Relativamente a questo secondo testo si ipotizza di organizzare una escursione sul luogo ove l’autore narrerà nel dettaglio il tragico evento. Questa escursione la si vuole principalmente indirizzare ad un pubblico giovane. Questa proposta tende soprattutto ad intercettare nuove possibili categorie di fruitori, giovani in particolare, uscendo quindi dalla consuetudine ricorrente che contribuisce a non far emergere le differenze e a banalizzare i messaggi.

Di seguito il calendario degli eventi:

• 27 Luglio: in occasione dell’apertura della stagione 2019 si svolgerà l’evento “Le streghe di Crana” collegato alla presentazione del volume “Luoghi Leggendari” organizzato da parte de “Le donne del Parco” di cui però a noi non sono ancora noti i dettagli.

• 28 Luglio : alle ore 17 presentazione dei quattro espositori con dibattito

• 3 Agosto : Presentazione del volume di Toni Farina “Grandi scoperte a piccoli passi” (Monte Rosa edizioni) interamente dedicato ai bambini. Attraverso 20 itinerari facili, tra il Piemonte e la Val d’Aosta, la montagna diventa un mondo da esplorare tra realtà e

fantasia. Il libro è suddiviso per capitoli tematici e ogni tema - il bosco, l’acqua, gli animali, i villaggi, le incisioni rupestri, le vette - viene arricchito con una fiaba, illustrata dagli acquarelli di Silvia Benetollo. Fra gli itinerari proposti: Val Grande e alpe Veglia.

• 9 Agosto : Presentazione del volume “Il suono della solitudine – piccole storie da raccontare a te stesso” di Michele Marziani Ediciclo edizioni. “È una dimensione che non è per tutti. Occorrono fortuna e buona salute, ma non sono requisiti sufficienti. La solitudine bisogna conquistarla, essere disposti a pagarla, amarla. Trovare il coraggio di stare in equilibrio su un abisso, su un vuoto dove si può precipitare in ogni attimo e finire laggiù, nel mondo dei soli. La solitudine è un cammino su una fune, verso una vita più ricca, più autentica, per la quale vale la pena di spendersi, ma dove ogni passo va fatto con sorriso e consapevolezza.”

• 19 Agosto : in collaborazione con Sentieri e Pensieri – Franco Michieli esploratore, geografo, scrittore e autore del volume “Andare per Silenzi” Sterling & Kupfer editore. “Lunghe traversate da un capo all'altro della Norvegia, su isole popolate solo di nidiate di uccelli, in mezzo a paesaggi rocciosi e selvaggi, per giorni o settimane, senza compagni e senza mappe, nel silenzio più assoluto. Sembra un'immersione nel vuoto, invece è un'esperienza totalizzante: non sono gli altri a segnare la via, siamo noi a scegliere.

L'attenzione si acuisce, la presenza si fa costante: solo così il cammino è vero incontro con un ambiente partecipe. Le acque che scorrono tracciano il percorso, il vento e la pioggia dettano il passo, gli animali si allertano e seguono l'andare umano.”

• 24 Agosto ore 20,30 presso Centro visita di Buttogno presentazione del volume “Respiro la Montagna” con l’autore, il fotografo Dario Ferrandi

Si ricorda infine che sabato 10 Agosto si svolgerà la quarta edizione de “La Via del Mercato” con una interessante variante al classico percorso; tutte le informazioni di dettaglio in un successivo e specifico comunicato stampa.



Il Presidente

Raffaele Marini