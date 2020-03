Tempo di bilanci per l'Aib Valle Vigezzo

Un anno relativamente tranquillo ma trascorso all'insegna di un grande impegno da parte dell'Aib Valle Vigezzo. "Il 2019 - spiega il comandandate distaccamento Paolo Dego - per quanto riguarda gli incendi, è stato abbastanza tranquillo. Abbiamo fatto diversi interventi ma fortunatamente di piccole/medie dimensioni. L'autunno e l'inverno sono stati periodi molto a rischio, vista la mancanza di precipitazioni e il vento che ha soffiato non poche volte, confermato anche dal decreto di alta pericolosità emanato da Regione Piemonte che è tutt'oggi ancora in vigore. Nel corso dell'anno abbiamo svolto servizio durante gli spettacoli pirotecnici di quasi tutta la valle, servizi per manifestazioni quali: Sgamelàa, Raduno Spazzacamini, Castagnata Coimese, Mercatini di Natale a Santa Maria, Trofeo Bonzani. Dalla primavera fino a fine anno abbiamo svolto tutte le domeniche i consueti turni, con tutti i volontari che hanno avuto modo di "spolverare" un po' le proprie conoscenze con le attrezzature. Doveroso ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto economicamente la squadra con donazioni (Pro loco Santa Maria Maggiore, Sci Club Vigezzo, asilo Buttogno, trofeo Bonzani, Comune di Santa Maria Maggiore, associazione punto croce Valle Vigezzo, Castagnata Coimese, Museo spazzacamino, Agenzia Generali e spero di non aver dimenticato nessuno). Grazie a questi contributi abbiamo potuto acquistare attrezzature e vestiario per i volontari e proseguire nell'iter per la trasformazione del camion in macchina operatrice". Nei giorni scorsi l'Aib Valle Vigezzo ha eletto il nuovo direttivo e nominato i responsabili dei vari comuni. Druogno: Remo Prelli. Santa Maria Maggiore: Carolina Brusco. Toceno: Pietro Barbieri. Craveggia: Flavio Minoletti. Malesco: Mauro Maffini. Villette: Natalino Tadina. Re: Stefano Bonzani. Come caposquadra è stato riconfermato Pietro Barbieri. Segreteria: Carolina Brusco. Comandante distaccamento: Paolo Dego. Vice comandante distaccamento: Remo Prelli. "Ringrazio ancora tutti gli enti, persone ed associazioni che ci hanno sostenuto, le famiglie dei volontari e i volontari per l'impegno e a volte anche la pazienza avuta" conclude Paolo Dego.