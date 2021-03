Salute mentale: chi è più esposto alla sindrome da burnout

L’emergenza da coronavirus ha obbligato milioni di persone in tutto il mondo a una reclusione forzata di mesi, e oggi, finito il lockdown, le conseguenze della pandemia non sono solo economiche. Con il “via libera” della fase 2, infatti, uno dei principali rischi è quello del burnout: un adulto su cinque si trova a dover combattere contro emicrania, insonnia, nervosismo e ansia. Il corpo e la mente seriamente provati dai mesi appena trascorsi possono giocare brutti scherzi, fino a degenerare in veri e propri attacchi di panico. "Bruciato", "esaurito" o "scoppiato" sono le traduzioni di burnout, che è molto più di un semplice esaurimento. Andando infatti a leggere una guida che spiega come si manifesta un burnout, si capisce che i sintomi sono simili a quelli di una vera e propria depressione e vanno dall’esaurimento emotivo all’avere prestazioni ridotte, dalla depersonalizzazione fino a problemi di natura psicosomatica.

Gli operatori sanitari sono i più a rischio

A mettere in luce la questione in Italia è stata una ricerca sull’argomento condotta dall’Università Cattolica di Milano, dalla quale è emerso come, soprattutto tra il personale sanitario che è stato direttamente impegnato nella cura dei pazienti affetti da Covid-19, fino al 45% del campione abbia riferito di aver avvertito nell’ultimo periodo almeno uno dei sintomi tipici dello stress psico-fisico, mentre un operatore sanitario su tre mostra veri e propri segni di burnout. Si tratta di dati sicuramente allarmanti, ma che servono anche ad affrontare fin da subito alla problematica. A tal proposito è stato studiato un vero e proprio protocollo psico-educativo, ideato da Greg Crosby, secondo il quale è necessario ripristinare i ritmi quotidiani, pensare al “qui e ora”, fare esercizi per il rilassamento corpo-mente, prestando al contempo attenzione all’alimentazione e alla qualità del sonno.

A rischio anche gli insegnanti e i lavoratori in smart working

Per quanto insospettabili, c’è un’altra categoria a rischio burnout, ovvero quella degli insegnanti, esposti a carichi di stress eccessivo per una lunga serie di motivi: classi numerose, aule ristrette, organizzazione scolastica, mancanza di attrezzature didattiche, assenza di collaborazione dei colleghi, “mobbing”, conflittualità con le famiglie e difficoltà nell’avere relazioni adeguate con gli alunni. Nonostante i singoli insegnanti presentino diverse reazioni di adattamento, il fenomeno non sembra arginarsi, anzi muta a ogni stagione scolastica, diventando più forte e complesso. Un altro campanello d’allarme suona anche per chi oggi lavora in smart working. In questa categoria di lavoratori, infatti, si registrano sempre più spesso casi di burnout da parte di persone che a casa non riescono a gestire il flusso di lavoro, rimanendo così schiacciate dalle scadenze. Come registrato anche in un sondaggio realizzato da LinkedIn, prima del lockdown nella maggior parte dei casi l’orario di attività era scandito dalla frequentazione del luogo di lavoro, mentre ora non si “stacca” mai durante il giorno, ritrovandosi impegnati anche la sera e nel weekend, favorendo così un proliferare di casi di stress e disagio psicologico.