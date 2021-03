M5S: “Le richieste del mondo dello sport piemontese portate all’attenzione del Governo” Incontro con il sottosegretario all'economia Villarosa. Costanzo-Disabato: “Prevedere misure concrete nell'ambito del Ristori 5”

“Nelle scorse ore si è tenuto per via telematica un incontro fra il Comitato Salvaguardia Fitness di Qualità, amministratori locali e realtà sportive territoriali, con il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Villarosa ed i dirigenti del Ministero dello Sport.

In questa occasione i rappresentanti del Comitato, che la settimana scorsa hanno portato in piazza Castello a Torino decine di professionisti del mondo sportivo, hanno illustrato la propria richiesta di prevedere misure concrete nell'ambito del Ristori 5. Le proposte riguardano l'estensione del bonus 110% anche ad interventi destinati a palestre ed impianti sportivi e l'introduzione di una Bonus Sport per incentivare le iscrizioni e la ripresa delle realtà non appena sarà possibile.

È stata un'occasione molto utile perché il Sottosegretario Villarosa, poche ore dopo l'incontro, ha portato le istanze del mondo sportivo piemontese all’attenzione dei Ministeri competenti. In questo modo abbiamo portato la voce dei professionisti del mondo dello sport direttamente a Roma, dove ora l'esecutivo nazionale è a conoscenza delle richieste e delle criticità che sta vivendo questo importante settore.

L'incontro segue quello avvenuto sabato sulla riforma del mondo del lavoro in ambito sportivo che ha visto il coinvolgimento dei professionisti sportivi del Piemonte. Anche in questo ambito continueremo a lavorare con i diretti interessati, con la stesura di un manifesto, nell'ottica di offrire maggiori tutele ai lavoratori del settore sportivo”.

Così la deputata dei 5 Stelle Jessica Costanzo e la consigliera regionale del M5S Piemonte Sarah Disabato.