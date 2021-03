Si sono dimessi i consiglieri comunali di Premosello Chiovenda Ieri era stato Giuseppe Monti a lasciare la carica di sindaco

I consiglieri comunali di Premosello Chiovenda si sono dimessi. Per gestire questi mesi che porteranno al voto amministrativo arriverà un commissario prefettizio.

Le dimissioni sono state date stamattina, dopo che ieri il sindaco Giuseppe Monti aveva fatto altrettanto, dicendo addio alla carica due mesi dopo il suo arresto che sta scontando ai domiciliari.

Il 25 novembre il sindaco era finito agli arresti domiciliari, il 25 gennaio ha dato le dimissioni. Sono passati due mesi e ora Premosello Chiovenda vede le dimissioni del consiglio comunale dopo quelle di Monti, che da fine novembre è lontano dalla vita amministrativa del Comune in cui è stato sindaco in quattro mandati diversi.

La vicenda giudiziaria è legata alla casa di riposo comunale e al nuovo reparto Covid, mai entrato in funzione nonostante alcune promesse ricevute anche se per la verità il progetto non era mai stato appoggiato ufficialmente dalla Regione.

L’indagine della magistratura ha puntato gli occhi anche sul rinnovo della gestione della casa di riposo che l’amministrazione premosellese ha concordato con la KCS di Bergamo che avrebbe ottenuto il rinnovo del contratto per altri sei anni.

In questi ultimi due mesi di assenza di Monti, è stata Rossella Nini, con gli assessori, a cercare di tenere in piedi l’attività amministrativa: situazione complicatasi anche per le recenti dimissioni del segretario comunale.

Secondo indiscrezoni parrebbero affacciarsi anche alcuni problemi finanziari. Una ditta locale avrebbe promosso un’ingiunzione per recuperare il pagamento della fornitura di materiale.

Ricordiamo che Monti è stato primo cittadino del paese dal 1999, eletto in quattro consultazioni diverse eccezion fatta per una breve parentesi che vide in carica Piera Magistris, che eletta nel 2009 si dimise un anno dopo. Premosello Chiovenda sarebbe comunque andata al voto questa primavera, con la nuova tornata elettorale che coinvolge diversi comuni italiani.