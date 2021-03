Quando Anas si dimentica dell'Ossola...... Alcuni lavori attesi da oltre 10 anni, gallerie incompiute, tratti di superstrada chiusi

‘’Un ricorso al Tar fa slittare i lavori di messa in sicurezza della galleria di Montecrevola’’. Così scrivevamo su Ossolanews poche ore fa. E’ dal 2007 che la galleria sulla superstrada dell’Ossola, tra Varzo e Montecrestesea, è ritenuta tra le più pericolose d’Europa. Ma la messa in sicurezza tarda ad arrivare.

Ma così vanno le cose in Italia dove per rendere sicuro un tunnel come questo si aspettano più di 13 anni.

Ma Anas non pare amare l’Ossola. In Vigezzo aspettano di sapere quando partiranno i lavori promessi di messa in sicurezza del tratto tra Re e Ribellasca. Nella bassa Ossola sono alle prese da settimane con la chiusura della corsia nord della statale 33 tra l’uscita di Premosello e quella di Anzola. In Formazza sperano venga finalmente resa sicura la strada che sale a Riale. E sempre in valle Divedro resta incompiuta da ormai 10-12 anni la galleria tra il posto di confine di Iselle e Paglino, tunnel che doveva essere ‘allungato’ per proteggere la strada dalle frane: lavori iniziati e mai ultimati.