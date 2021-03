''Che fine ha fatto la posa di pannelli fonoassorbenti sulla linea del Sempione?'' Riparte l'azione contro il rumore dei treni, una battaglia iniziata oltre 15 anni fa in Ossola

Non c’è più traccia delle misure di contenimento acustico sulla linea ferroviaria del Sempione. Le Ferrovie dello Stato avevano annunciato oltre 10 anni fa che gli interventi di mitigazione del rumore erano stati programmati ne erano via via slittati nel tempo: da allora non si è più saputo nulla della posa di pannelli fonoassorbenti. E questo tra il silenzio delle amministrazioni comunali e dei politici che in quegli anni si erano mosse, soprattutto in Ossola, per combattere l’inquinamento acustico.

Oggi, l’argomento torna di attualità. A risollevarlo sono due componenti di quello che allora era il comitato antinquinamento: Domenico Mallone e Giuseppe Sterpone. Nessuna mira politica per i due che non si presenteranno ad elezioni né a Domodossola né altrove. E’ solo che Sterpone (ex consigliere e presidente del consiglio comunale di Domodossola) e Mallone (ex consigliere comunale a Crevoladossola) ripartono alla carica dopo anni di silenzio e di mancanza di attenzione sul tema.

‘’Ci chiediamo che fine hanno fatto le graduatorie delle Ferrovie italiane previste per posare i pannelli anti rumore lungo le tratte dove passano i treni merci a Crevoladossola e a Domodossola?’’ dice Mallone che allora con Giuseppe Sterpone ad altre persone creò un comitato di lotta. Comitato che, confermano, non è rinato. Solo che la battaglia va ripresa visto che si parla di potenziamento della linea del Sempione e di nuovi convogli tra Nord Europa e l’Italia.

La loro azione risale all’inizio anni 2.000. Mostrano articoli di giornale, lettere delle Ferrovie, promesse scritte dai politici e anche una relazione di Arpa, che evidenziava l’inquinamento acustico nelle zone di transito dei treni. Allora diverse persone manifestarono nel rione Oltrebogna, zona abitata di Domodossola a ridosso della ferrovia.

Mostrano anche una lettera delle Ferrovie che parlava di posa di pannelli fonoassorbenti. Posa mai eseguita. ‘’Intanto i treni aumentano, sono più veloci e sono sempre più lunghi: l’altro giorno ne ho contato uno di 22 vagoni’’ dice Mallone. Ma i due lamentano anche il silenziosi di parlamentari che allora, cioè 10-15 anni fa, assicurarono il loro interessamento.

‘’Sulla linea Sempione - rimarca Mallone - i treni scendono a velocità nella discesa dalla valle Divedro verso Preglia. Ma frenando, treni così lunghi causano con i freni anche forti odori insopportabili che respirano chi abita lungo la linea’’