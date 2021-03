Ex assessore di Domodossola assolto dall'accusa di diffamazione La vicenda nasce per aver ritardato la pubblicazione dei suoi redditi sul sito online del Comune

Assolto. L’avvocato ossolano Domenico Capristo è stato assolto dall’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Era stato denunciato dall’ex consigliere-assessore comunale e ex segretario dell’associazione consumatori dell’Ossola, Mario Militello.

Oggi il giudice del Tribunale di Verbania ha assolto Capristo per uan vicenda nata nel 2016. Allora Militello aveva lamentato la mancanza, sul sito online del comune di Domodossola, delle dichiarazioni dei redditi di alcuni assessori comunali domesi. Tra cui anche quella di Capristo. Militello si era anche rivolto all’Autorità anticorruzione che poco prima del Natale 2016 aveva sollecitato il Comune a pubblicare i dati.

Ma tre giorni prima che arrivasse il sollecito dell’Autorità anticorruzione, Capristo (che ancora oggi è consigliere comunale a Domo) aveva già fornito i dati che però erano stati messi online alcuni giorni dopo. Allora Militello si era sentito diffamato poiché Capristo aveva nel frattempo dichiarato ai giornalisti di aver già provveduto a fornire i suoi redditi e che quindi Militello non dicesse la verità. Dichiarazione che indusse Militello a far denuncia per diffamazione.