"Il sindaco Pizzi vuole vendere la Farmacia comunale e privatizzare i servizi del Cimitero. Nel merito non risponde" PD: "Evocando la macchina del fango e parlando a vanvera di pali non piantati evidenzia la volontà di scappare a gambe levate dal problema "

La stizzita risposta del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi alle nostre osservazioni sulla vendita della Farmacia Comunale e sulla privatizzazione dei servizi del Cimitero voluta dalla sua Amministrazione, evocando la macchina del fango e parlando a vanvera di “pali non piantati” (che ci azzecca?), evidenzia la volontà di scappare a gambe levate dal problema e dal merito da noi sollevato.







La questione è chiara: il sindaco Pizzi vuole vendere la Farmacia Comunale e privatizzare i servizi del Cimitero. La prima domanda da porsi è: cosa ha fatto in questi cinque anni l’Amministrazione per facilitare il funzionamento della Farmacia e per risolvere il problema dei servizi cimiteriali?







E la seconda domanda a cui non può girarci in giro è: “cui prodest”? Chi se ne avvantaggia?







Per noi non sono certo i cittadini di Domo ad avvantaggiarsi, certamente non la Comunità nel suo insieme che dalla vendita della Farmacia Comunale e dalla privatizzazione dei servizi del Cimitero avrà solo da perderci (anche economicamente).







Pizzi dimostri il contrario.

Gruppo Consiliare e Segreteria



Partito Democratico Domodossola