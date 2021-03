Juventus: Pirlo promosso nei suoi primi sei mesi da allenatore bianconero

Dall’otto agosto 2020, data della firma del contratto di Andrea Pirlo con la Juventus di Andrea Agnelli, forte della partnership Jeep, sono trascorsi esattamente sei mesi. Il bilancio di questa metà anno da allenatore è più che soddisfacente per l’ex centrocampista di Juventus, Milan e Nazionale: in corsa in campionato e Champions League, ha già portato a casa un trofeo, importante inoltre la sua influenza sui giovani talenti bianconeri in crescita.

La vittoria in Supercoppa italiana: primo trofeo da allenatore

Agosto-gennaio: tanto è bastato ad Andrea Pirlo per mettere in bacheca il suo primo trofeo da allenatore, che va ad affiancare gli oltre quindici vinti come calciatore fra nazionale e club. Che Andrea Pirlo fosse un vincente lo si sapeva, il dubbio era testare il temperamento del Pirlo allenatore e come anticipato, nei primi sei mesi del suo primo anno in bianconero non ha disatteso le aspettative di addetti ai lavori ed esperti di quote e scommesse di calcio sul sito William Hill, portandosi subito a casa la Supercoppa italiana. Il calcio incrocia sempre i destini dei suoi protagonisti, e questa volta ha voluto che Andrea Pirlo vincesse il suo primo titolo proprio contro uno dei suoi migliori amici oltre che ex compagno di successi indimenticabili fra Milan e Nazionale italiana, Gennaro “ringhio” Gattuso. Lo stesso allenatore calabrese alla guida del Napoli nel 2020 aveva a sua volta vinto il suo primo trofeo contro i bianconeri allenati però da Sarri, nella finale ai rigori dell’Olimpico di Coppa Italia. Nella cornice del Mapei Stadium, la Juventus si è imposta contro il Napoli senza possibilità di appello da parte dei partenopei. I goal di Cristiano Ronaldo al minuto 64’ e di Morata oltre il novantacinquesimo, hanno suggellato una supremazia netta della Juventus sin dai primi minuti, sia dal punto di vista fisico che di approccio alla gara.

Champions o scudetto? Si deciderà strada facendo, ma...

Alla sua prima esperienza da allenatore alla Juventus, è impossibile che la presidenza della società di Torino abbia chiesto ad Andrea Pirlo di vincere tutto e subito. Dopotutto, non era stato chiesto ciò neanche a Sarri, e nonostante l’allenatore napoletano avesse comunque aggiunto uno scudetto e una finale di Coppa Italia nel palmarés bianconero, la società aveva deciso di virare su un tecnico che garantisse maggiore spettacolo. In effetti la Juventus di Pirlo dopo iniziali quanto giustificati tentennamenti ha trovato un certo equilibrio e la qualità del gioco bianconero sale di partita in partita. In crescendo anche le prestazioni di alcuni calciatori sui quali Pirlo ha puntato, prendendosi delle responsabilità che confermano le sue doti carismatiche di leader silenzioso e di conoscitore di calcio, avendo giocato con e contro grandissimi calciatori. Su tutti, Weston McKennie, centrocampista duttile e intelligente che Pirlo sta utilizzando da arma letale: suo anche il secondo goal in semi rovesciata al Barcellona nello 0-3 del Camp Nou. L’americano classe ‘88 che indossa il numero “14” non soltanto è una “sorpresa” di questa nuova Juventus, bensì un’arma in più. Così come diventano sempre più importanti le prestazioni di Federico Chiesa, che ci ha messo un po’ a trovare il suo primo goal in bianconero, ma non molto a farsi apprezzare per le sue doti di generosità e caparbietà. Magnifico nella prestazione di San Siro in cui ha ricordato Chiesa “padre”, Pirlo punta molto sul ragazzo e lo ha dimostrato. A febbraio ci sarà la Champions League, si moltiplicheranno gli impegni per la Juventus, e avendo una lunga e gloriosa esperienza da calciatore, il neo tecnico bianconero sa benissimo quanto sia importante l’integrità fisica, oltre che quella mentale per arrivare fino in fondo a tutti gli obiettivi stagionali.

La Juventus non è abituata a fare progetti o a snobbare una competizione, lo dimostrano i numeri di trofei e finali che la “vecchia signora” continua a collezionare senza sosta. Quest’anno il momento storico permetterebbe però un'annata senza vittorie importanti, anche se il futuro della Juventus di Pirlo è tutto da scrivere. Intanto il bresciano si è assicurato il suo primo trofeo da allenatore, e conosce bene il sapore della vittoria per non provare ad assaporarlo ancora.