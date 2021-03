Skeleton, domani prova di coppa del mondo per l'ossolana Alessia Crippa Appuntamento ad Igles, in Austria: “Per noi è la pista di casa, perché qui ci alleniamo. Ecco perché conto di fare bene”

Un periodo intenso, ricco di gare e di impegni, lontana da casa, dove non torna da tanto tempo. Perché anche gli skeletonisti sono soggetti alla "bolla", per evitare il rischio Covid.

Alessia Crippa nello scorso fine settimana ha concluso settima ai Mondiali Juniores svoltisi sul catino di Saint Moritz. ''Unica pista naturale al mondo -spiega- e devo dire che non sono soddisfattissima: si gareggia sempre per la medaglia ed il podio era l'obiettivo. Nella spinta sono andata bene: avevo secondo e terzo tempo assoluto. Ho sbagliato tattica nella guida: ho cercato precisione e linee perfette, ma ho perso in velocità. Potevo sicuramente fare meglio” spiega la campionessa ossolana. Attesa domani da un'altra prova, questa volta in Coppa del Mondo. "Saremo ad Igles, in Austria: per noi è la pista di casa, perché qui ci alleniamo. Conta molto la spinta su questa pista: ecco perché conto di fare bene” le previsioni di Alessia.