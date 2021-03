Tre slavine a Devero e Formazza, strade chiuse: resta alto il rischio di valanghe in tutta l'Ossola A preoccupare anche il vento e il rialzo termico

Rischio di valanghe elevato in Ossola. L’Arpa segnala un pericolo di grado 4 su una scala di 5. Per questo sono assolutamente sconsigliate le escursioni soprattutto quelle sci alpinistiche poiché vi è la presenza di diffusi lastroni da vento già nelle radure del del bosco il cui distacco può essere provocato dal passaggio del singolo escursionista. “Sono possibili valanghe spontanee di neve a lastroni e a debole coesione legate alle nuove nevicate” avvertono dall’agenzia.

Proprio per il pericolo di slavine è stata provvisoriamente chiusa la statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” tra il km 24, in località Passo di Premia, e il km 41,700, a Riale, nel comune di Formazza. Troppo alto il pericolo per l'instabilità del manto nevoso lungo i pendii, con le valanghe che ieri hanno già fatto la loro comparsa: una a Foppiano e l’altra tra Chiesa e San Michele.

Chiusa anche la strada comunale per l’alpe Devero, a Goglio dove ieri pomeriggio si è verificata una piccola slavina che ha però invaso parte della carreggiata. I rischi maggiori si registrano lungo le creste di confine e si incrementano per il rialzo dello zero termico e il vento: per questo dal soccorso alpino giunge il monito alla massima prudenza.

Foto archivio