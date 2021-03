"Ai primi di febbraio riprendono alcune attività negli ospedali del Vco" Il direttore Asl, Serpieri: “Più difficile la ripresa rispetto a quella dopo la prima ondata”. Resta chiuso il Punto Nascite del San Biagio

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'assessore regionale Icardi sulla ripresa delle attività ospedaliere, abbiamo chiesto alla dottoressa Chiara Serpieri, direttore generale dell'Asl Vco, come e quando si riprenderà l'attività ambulatoriale e chirurgica sul territorio. “A differenza della ripresa dopo la prima ondata Covid, stiamo riprogrammando le attività ambulatoriali e di ricovero a pandemia in corso. È complicato lavorare in questa fase dove i numeri dei contagi sono ancora importanti, ma stiamo programmando nel dettaglio la ripresa di alcune attività”.

Asl Vco da due giorni sta ricontattando tutti gli utenti che si erano visti nei mesi scorsi rinviare visite programmate ed interventi chirurgici. “Con un lavoro di recall stiamo andando a capire se le esigenze degli utenti siano le stesse e se in qualche modo hanno evaso i loro bisogni in altra maniera, magari indirizzando la domanda verso categorie che non hanno sospeso la loro attività” spiega la dottoressa Serpieri.

“Dalla prima settimana di febbraio comunque qualcosa ripartirà, anche se non posso sbilanciarmi ancora su cosa. Il modo di lavorare in questa fase a pandemia in corso è certamente diverso da quello successivo alla prima ondata quando i contagi non erano nella fase attuale” continua Chiara Serpieri.

Tra le attività che riprenderanno non ci sarà comunque quella del Punto Nascite del San Biagio. “Non siamo ancora in condizione di riaprire. Ci sono esigenze logistiche e operative che non lo permettono”. Ci sarà un'apertura degli spazi dei due ospedali a 'fisarmonica'. “Una ripresa delle attività che andrà a valutare di continuo l'assestamento della situazione, con la possibilità di ampliare o restringere le aperture a seconda dell'andamento della pandemia” sottolinea il direttore generale.