“Domenica del Giglio”, Anzino ricorda il primo miracolo "In questo anno particolare facciamo sentire la vicinanza dell'Istituto Pubblico a tutti gli anzinesi vicini e lontani"

Domenica prossima, 31 gennaio si festeggerà la “Domenica del Giglio” ossia il Primo Miracolo avvenuto all’arrivo del quadro Miracoloso da Roma ad Anzino nel gennaio del 1669.







La tradizione racconta che, all’arrivo del quadro in paese, fiorirono i gigli nei prati attigui al Santuario.







Già nel trasporto da Roma ad Anzino, la preziosa tela attribuita nel corso del Convegno di studi alla scuola del pittore Gregorio Preti, diede segni di “prodigiosità”, poiché sempre secondo il racconto legato alla tradizione, scompariva e ricompariva al passaggio tra uno Stato e l’altro che veniva attraversato.







Sabato 30 alle 20.30 si terranno i Vespri solenni presieduti daL Primicerio don Fabrizio Cammelli.







Il 31 gennaio, “Domenica del Giglio” la S. Messa solenne, alle ore 11.00, sarà presieduta da Fra Alfio Merlo, guardiano del Convento del Monte Mesma (Ameno).



Seguiranno, alle ore 15.00 i Vespri solenni e l’incanto delle offerte.







Per l’occasione Mattia Frisa, Presidente dell’Istituto Pubblico di Anzino dichiara: «In questo anno particolare facciamo sentire la vicinanza dell'Istituto Pubblico a tutti gli anzinesi vicini e lontani, e vi invitiamo a unirvi alla comunità anzinese in una delle sue feste più importanti, in cui si ricorda l'arrivo del quadro miracoloso nel nostro Santuario.



L'Istituto Pubblico, erede diretto della colonia romana degli anzinesi, ricorda con orgoglio la nostra storia comune e invita ogni anzinese a riscoprire questa tradizione delle nostre comuni origini».







Per la partecipazione in presenza occorrerà osservare le normative sanitarie vigenti.







Tutte le funzioni religiose saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook del Santuario di Anzino.