Gestione rifiuti, approvato il disegno di legge per la riforma Dago (Lega): “L’ambito territoriale unico supporterà i consorzi, dando loro linee guida uniformi, in coerenza con le caratteristiche dell’impiantistica regionale”

In Quinta commissione Ambiente, presieduta dal leghista Angelo Dago, è stato approvato il disegno di legge per la modifica della legge regionale che ad oggi disciplina la gestione dei rifiuti. Una riforma fortemente voluta dall’assessore regionale all’Ambiente, il leghista Matteo Marnati, e dal presidente Angelo Dago e che porta una nuova organizzazione dell’intera materia.

“Si è concluso - afferma il presidente della commissione Angelo Dago - l’iter in commissione del disegno di legge che vedrà modificare l’organizzazione gestionale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a livello regionale. Sono previsti un Ambito territoriale omogeneo (Ato) unico e sub-ambiti di area vasta, gli attuali consorzi. Spetterà all’Ato, sentiti i sub-ambiti, l’approvazione del piano per l’avvio del trattamento dei rifiuti indifferenziati, organici e ingombranti, la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento e la determinazione del piano finanziario, al fine di fornire ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni. Inoltre, sarà sempre l’Ato ad approvare le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta”.

“L’ambito territoriale unico - conclude il presidente Dago - supporterà i consorzi, dando loro linee guida uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell’impiantistica regionale. Un’organizzazione dunque più paritaria, con un’unica struttura organizzativa che risolverà le diverse criticità riscontrate. Abbiamo dato così una risposta concreta e positiva alle numerose richieste che da tempo giungevano dai territori”.